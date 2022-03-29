Общество 29.03.2022 в 11:59

Физлицам временно запретили вывозить из РФ сахар и зерно

Запрет на вывоз зерна будет действовать до 30 июня, а на вывоз сахара – до 31 августа этого года
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Текст: Номер один
Физлицам временно запретили вывозить из РФ сахар и зерно
Для физических лиц введен запрет на вывоз из России  в зарубежные страны и страны ЕАЭС сахара белого и сахара-сырца тростникового  и зерновых (пшеницы и меслина,  ржи, ячменя и кукурузы)  за исключением вывоза этих продуктов в Абхазию, Южную Осетию, Донецкую народную республику и Луганскую народную республику, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

«Запрет на вывоз зерна будет действовать до 30 июня, а ограничение на вывоз сахара – до 31 августа этого года. Эти ограничения касаются, в том числе, товаров, вывозимых для личного пользования», - пояснил первый заместитель начальника Бурятской таможни Иван Бурлака.

Также он обратил внимание на то, что со 2 марта 2022 года в соответствии с указом президента России введен запрет на вывоз наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США. Это ограничение не распространяется на российские рубли. Однако, сохраняется обязанность по декларированию вывозимых наличных рублей, в случае, если их сумма превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США. Кроме этого если сумма вывозимых российских рублей превышает в эквиваленте 100 тысяч долларов США, то нужно не только задекларировать деньги, но и представить документы, подтверждающие их происхождение.  

Как пояснил Иван Бурлака, с 30 марта этого года с 00:00 снимаются ограничения по перемещению физических лиц через сухопутную границу России с Монголией. «Соответственно мы ожидаем значительное увеличение пассажиропотока через пункты пропуска в регионе деятельности Бурятской таможни: МАПП Кяхта, ЖДПП Наушки и ДАПП Монды. В связи с этим напоминаем гражданам России, Монголии и третьих стран о временных ограничениях в отношении вывоза отдельных категорий товаров из России, предусмотренными указами президента и постановлениями правительства Российской Федерации в связи с принимаемыми мерами по повышению устойчивости экономики в условиях санкций», - отметил он.

Фото: Бурятская таможня
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