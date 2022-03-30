Общество 30.03.2022 в 16:48

В Улан-Удэ стартовали молодежные экологические акции

Первыми к весеннему месячнику чистоты присоединились студенты ссузов и вузов
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Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ стартовали молодежные экологические акции
ulan-ude-info.ru
В столице Бурятии первыми к весеннему месячнику чистоты присоединились студенты ссузов и вузов, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

Студенты Бурятского лесопромышленного колледжа убрали территорию основания города и склон горы Батарейной. Они собрали 40 мешков сухой травы и мусора.

В течение апреля пройдёт более 100 молодежных акций.

Месячник завершится 23 апреля общегородским субботником.
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