В Улан-Удэ стартовали молодежные экологические акции

В столице Бурятии первыми к весеннему месячнику чистоты присоединились студенты ссузов и вузов, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.Студенты Бурятского лесопромышленного колледжа убрали территорию основания города и склон горы Батарейной. Они собрали 40 мешков сухой травы и мусора.В течение апреля пройдёт более 100 молодежных акций.Месячник завершится 23 апреля общегородским субботником.