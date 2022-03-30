Общество 30.03.2022 в 16:48
В Улан-Удэ стартовали молодежные экологические акции
Первыми к весеннему месячнику чистоты присоединились студенты ссузов и вузов
Текст: Нина Павлова
В столице Бурятии первыми к весеннему месячнику чистоты присоединились студенты ссузов и вузов, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.
Студенты Бурятского лесопромышленного колледжа убрали территорию основания города и склон горы Батарейной. Они собрали 40 мешков сухой травы и мусора.
В течение апреля пройдёт более 100 молодежных акций.
Месячник завершится 23 апреля общегородским субботником.
Студенты Бурятского лесопромышленного колледжа убрали территорию основания города и склон горы Батарейной. Они собрали 40 мешков сухой травы и мусора.
В течение апреля пройдёт более 100 молодежных акций.
Месячник завершится 23 апреля общегородским субботником.
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