Общество 31.03.2022 в 10:44

В Улан-Удэ нарушаются права инвалидов на парковку

Они не могут оставить свои машины даже напротив правительства Бурятии  
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ нарушаются права инвалидов на парковку
Народный фронт проверил соблюдение правил парковки на местах для инвалидов в Улан-Удэ. Правила часто нарушаются – пришли к выводу эксперты Общероссийского народного фронта в Бурятии совместно с жителем Улан-Удэ, активистом инвалидом-колясочником Александром Степановым, прокуратурой Советского района, представителями ГИБДД и администрации Улан-Удэ.

Они провели рейд по соблюдению правил парковки транспортных средств на местах для людей с ограниченными возможностями здоровья. В результате рейда направлены запросы в ГИБДД, прокуратуру и в администрацию Улан-Удэ по ряду выявленных недочетов, сообщили в региональном исполкоме ОНФ.

Так, на одном из самых посещаемых общественных мест столицы Бурятии - площади Советов парковочных мест для инвалидов не оказалось на автостоянке у здания правительства региона. В этом же здании находится и администрация Улан-Удэ. В дневные часы, как убедились участники рейда, машины здесь паркуются в два ряда, при этом нет ни места, ни знака, обозначающего парковочные карманы для инвалидов.

Как предположил представитель Комитета по транспорту Улан-Удэ, парковочные места у здания правительства Бурятии не оборудованы, вероятно, по причине того, что стоянка является исключительно ведомственной. Эксперты Народного фронта возразили, ведь правительство и администрация города – это важные социальные объекты, которые должны быть доступны для посещения всеми группами граждан а соответствии с федеральным законом «О социальной защите инвалидов».

На оборудованной парковке с другой стороны главной городской площади общественники выявили недочет в установке знаков и нанесении дорожной разметки, предупреждающей о местах на стоянке для людей с инвалидностью. Табличка «Инвалиды» установлена под знаком «Место стоянки» при этом действие данного знака регламентируется дополнительной табличкой «200 м». Парковаться в таком месте могут только мотоколяски и автомобили, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид». Однако участок обильно заставлен автомобилями без данного знака, что говорит о нарушении.

Кроме того, общественники указали на ряд замечаний по организации парковочного кармана на площади Революции рядом с универмагом «Центральный». Здесь установлены соответствующие знаки и оборудовано место под парковку для инвалидов, однако на момент рейда было выявлено нарушение со стороны автомобилистов, которые заняли  места на стоянке и примыкающем тротуаре.

Как отметил активист, инвалид-колясочник Александр Степанов, ему часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда специальная парковка занята и еще чаще, когда из-за отсутствия или неправильного нанесения разметки автомобили паркуются друг к другу слишком близко, что не позволяет маломобильным гражданам беспрепятственно пересесть с автомобильного кресла в инвалидное и продолжить движение.

Еще один проблемный участок в городе – автостоянка у ТРЦ «Еврозона». Несмотря на большой размер штрафа в 5 тыс рублей за парковку в неположенном месте, водители и здесь продолжают нарушать правила. Специальные парковки для людей с инвалидностью рядом с ТРЦ «Еврозона» во время проведения рейда были заняты. Как отметили общественники, автомобилисты систематически нарушают и занимают эти  парковки. В итоге маломобильные граждане не имеют доступа в крупные торговые точки. Общественники сделали замечание знаку «Инвалиды» - на дополнительной табличке есть указатель в виде стрелочки, однако указатель не дополнен данными, поясняющими на какое расстояние распространяется действие знака «Инвалиды».

«Мы систематически проводим профилактические мероприятия с нарушителями, которые без каких-либо на то оснований занимают парковочные места, обозначенные специальными знаками с изображением человека в инвалидной коляске. По итогу рейда выявлено, что специализированные парковки у социальных учреждений часто занимаются автомобилями-нарушителями. Также не везде парковки оборудованы по всем установленным правилам. Количество парковочных мест для инвалидов не прописано законом, поэтому владелец автопарковки определяет их сам. В основном они занимают 10% от общего количества всех парковочных мест на автостоянке возле магазинов и торговых центров и 20% рядом с государственными учреждениями, куда может обращаться инвалид», - прокомментировал эксперт Народного фронта, куратор федерального проекта «Лаборатория безопасности» в Бурятии Саян Будаев.

Народный фронт направил все рекомендации и данные о ненормативном оборудовании парковочных мест для устранения замечаний в администрацию Улан-Удэ и в ГИБДД. Дополнительный запрос о принятых мерах по итогам совместного рейда направлен в прокуратуру Советского района Улан-Удэ.

Фото:  ОНФ

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