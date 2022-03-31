Общество 31.03.2022 в 14:11

Глава Бурятии: «В прошлом году у нас был 30-летний минимум по площади лесных пожаров»

В республике начали подготовку к новому пожароопасному сезону
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Текст: Евгения Гармаева
Глава Бурятии: «В прошлом году у нас был 30-летний минимум по площади лесных пожаров»

30 марта в Правительстве Бурятии состоялось итоговое окружное совещание об исполнении переданных полномочий в области лесных отношений в ДФО. В совещании приняли участие руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, Авиалесоохраны России, Глава Республики Бурятия, руководители министерств лесного хозяйства регионов Дальнего Востока.

Как сообщает пресс-служба правительства, участники подвели итоги прошлого пожароопасного сезона и обсудили подготовку к предстоящему пожароопасному сезону и выполнение профилактических мероприятий по охране лесов от пожаров. Также в центре внимания была борьба с незаконными рубками, выполнение лесовосстановительных и лесоустроительных работ.

«Бурятия очень достойно прошла лесопожарный сезон 2021 года, горели минимальные площади за многие годы. И одна из причин – это качественная и слаженная работа всей вертикали власти, начиная от главы региона и заканчивая бойцами лесопожарных подразделений, главами муниципальных образований и работниками на местах. Но такие хорошие результаты работы совершенно не повод расслабляться»,

- отметил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.
Иван Советников отметил, что Дальнему Востоку уделяется особое внимание со стороны Президента и Правительства Российской Федерации. Приоритетными направлениями остаются борьба с незаконными рубками, увеличение масштабов и качества лесовосстановления, поддержка бизнеса в текущих экономических условиях и охрана лесов от пожаров.

Глава Рослесхоза также подчеркнул, что к снижению лесных пожаров ведут, в первую очередь, активная агитация среди населения, активное привлечение к ответственности за поджоги травы и правил пожарной безопасности.

Более 90% всех нарушений правил пожарной безопасности в лесах в ДФО выявлено в Бурятии, что положительно сказывается на снижении количества возгораний в лесах. Динамика к среднепятилетним значениям количества лесных пожаров показывает падение почти в 4 раза, а по площади лесных пожаров – в 19,7 раз.

«В прошлом году у нас был 30-летний минимум по площади лесных пожаров, хотелось бы его сохранить и в этом году, но, понимая объективную ситуацию, вряд ли так получится с учётом прогнозов. Но в целом, республика готова. Все превентивные меры работают. Тушение пожаров в первые сутки в прошлом году было 94%. Система работает, это даёт нам результаты. На этот год у нас настрой такой же, будем прилагать максимальные усилия, чтобы не допускать возгораний. Большую работу ведём по лесовосстановлению. Питомники у нас заложены, идём по увеличению доли искусственного лесовосстановления. Организована большая просветительская деятельность среди молодёжи, среди учащихся школ»,

- отметил Глава Бурятии Алексей Цыденов.

Отметим, в 2021 году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» на оснащение специализированной техникой и оборудованием субъектам ДФО было выделено 1,5 млрд рублей, в частности более 200 млн рублей - Бурятии. На эти средства было приобретено 79 единиц лесопожарной техники – это бульдозеры, тракторы, вездеходы, автоцистерны и многое другое. Также закуплено 174 единицы оборудования – каски, рации, мотопомпы, плуги и ранцевые лесные огнетушители.


фото: Рослесхоз

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