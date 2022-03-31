Общество 31.03.2022 в 16:21
Если подышать, то надо в Иркутск
В Иркутской области в четыре раза снизились выбросы в атмосферу от автотранспорта
Текст: Номер один
Выбросы в атмосферный воздух от автомобильного транспорта на дорогах Иркутской области за три года снизились в четыре раза. В 2018 году показатель составлял 252 тыс тонн, в 2021 выбросы составили 63,28 тыс тонны, сообщила пресс-служба областной администрации.
Кроме того, по данным санитарно-гигиенического мониторинга, за последние пять лет на территории городских и сельских поселений Прибайкалья отмечено стабильное снижение доли проб атмосферного воздуха с превышением предельной допустимой концентрации вредных веществ. Таких результатов удалось достичь, в том числе, благодаря оптимизации дорожного движения, повышению качества используемого топлива, а также использованию альтернативных видов топлива.
По данным единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в 2022 году на дорогах Иркутской области сохраняется динамика снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от пассажирского, автомобильного и железнодорожного транспорта.
Фото: irkobl.ru
Кроме того, по данным санитарно-гигиенического мониторинга, за последние пять лет на территории городских и сельских поселений Прибайкалья отмечено стабильное снижение доли проб атмосферного воздуха с превышением предельной допустимой концентрации вредных веществ. Таких результатов удалось достичь, в том числе, благодаря оптимизации дорожного движения, повышению качества используемого топлива, а также использованию альтернативных видов топлива.
По данным единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в 2022 году на дорогах Иркутской области сохраняется динамика снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от пассажирского, автомобильного и железнодорожного транспорта.
Фото: irkobl.ru