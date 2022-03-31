Общество 31.03.2022 в 16:21

Если подышать, то надо в Иркутск

В Иркутской области в четыре раза снизились выбросы в атмосферу от автотранспорта
A- A+
Текст: Номер один
Если подышать, то надо в Иркутск
Выбросы в атмосферный воздух от автомобильного транспорта на дорогах Иркутской области за три года снизились в четыре раза. В 2018 году показатель составлял 252 тыс тонн, в 2021 выбросы составили 63,28 тыс тонны, сообщила пресс-служба областной администрации.

Кроме того, по данным санитарно-гигиенического мониторинга, за последние пять лет на территории городских и сельских поселений Прибайкалья отмечено стабильное снижение доли проб атмосферного воздуха с превышением предельной допустимой концентрации вредных веществ. Таких результатов удалось достичь, в том числе, благодаря оптимизации дорожного движения, повышению качества используемого топлива, а также использованию альтернативных видов топлива.

По данным единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в 2022 году на дорогах Иркутской области сохраняется динамика снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от пассажирского, автомобильного и железнодорожного транспорта.

Фото: irkobl.ru

Теги
экология воздух Иркутск

Все новости

В Монголии все готово к началу строительства ГЭС Эрдэнэбурэн
31.03.2022 в 16:44
Если подышать, то надо в Иркутск
31.03.2022 в 16:21
МегаФон увеличивает емкость резерва облачной инфраструктуры в семь раз
31.03.2022 в 16:16
В Хурале Бурятии оценили работу по сохранению нематериального культурного наследия
31.03.2022 в 16:09
Житель Улан-Удэ украл у маршрутчика три тысячи рублей мелочью
31.03.2022 в 15:01
Жителей Бурятии призвали не запасаться лекарствами впрок
31.03.2022 в 14:51
Глава Бурятии: «В прошлом году у нас был 30-летний минимум по площади лесных пожаров»
31.03.2022 в 14:11
В Улан-Удэ ищут 45-летнюю горожанку
31.03.2022 в 13:13
В Улан-Удэ на пожаре спасли двух детей
31.03.2022 в 12:49
В Бурятии бизнесмен расстрелял оппонента возле ночного клуба
31.03.2022 в 12:35
ЗУРХАЙ
с 30 марта по 5 апреля

Читайте также
В Монголии все готово к началу строительства ГЭС Эрдэнэбурэн
Единственная проблема – это 270 местных семей (всего 1 251 человек), которых надо переселить
31.03.2022 в 16:44
Жителей Бурятии призвали не запасаться лекарствами впрок
В условиях домашнего хранения они могут быстро испортиться
31.03.2022 в 14:51
Глава Бурятии: «В прошлом году у нас был 30-летний минимум по площади лесных пожаров»
В республике начали подготовку к новому пожароопасному сезону
31.03.2022 в 14:11
В Улан-Удэ ищут 45-летнюю горожанку
Надежда Лушникова ушла из дома на улице Горной 20 марта и не вернулась

31.03.2022 в 13:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru