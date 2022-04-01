Общество 01.04.2022 в 17:40

Артисты из Бурятии выступают перед земляками в госпиталях Крыма, ДНР и ЛНР

Военнослужащие поют гимн Бурятии вместе с музыкантами и благодарят их за приезд в зону спецоперации
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Артисты из Бурятии выступают перед земляками в госпиталях Крыма, ДНР и ЛНР
Бурятия – один из первых регионов России, который выступил с инициативой организации выезда своих артистов для выступлений в госпиталях Крыма, Донецкой и Луганской народных республик и на территории Украины, сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Наши земляки на передовой, успешно исполняют свой воинский долг и боевую задачу. Наши бойцы демонстрируют мужество и героизм, защищая безопасность нашей страны, ее будущее и развитие. В эти дни им особенно важна поддержка родных, близких, земляков. Наши артисты, которые представляют красоту, силу и мощь нашей культуры отправились для поддержки боевого духа наших военных. Деятели искусства Бурятии в годы Великой Отечественной войны также выезжали на фронт. В единстве наша сила, сила Бурятии», - отметил глава республики Алексей Цыденов.

Министерство культуры республики в конце марта сформировало творческую группу из 23 представителей разных коллективов. Все они изменили график своей работы, чтобы сделать концертную программу насыщенной и зрелищной. Прежде всего, это визитная карточка республики - прославленный бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» Этот коллектив представляют Галсан Ошоров, виртуоз игры на морин хуур. Считается, что его звуки очищают пространство от негативной энергии. Богатое разнообразие танцев показывают артисты «Байкала» Даба Дашинорбоев и Аюша Жигжитов.

Авангард республиканской культуры - Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. Г. Цыдынжапова отправил своих ведущих солисток Билигму Ринчинову и Елену Мохосову. Они исполняют не только классические произведения, но и русские романсы и народные песни.

Бурятская государственная филармония имеет небольшой коллектив по сравнению с театрами. Но нашла возможность выделить двух своих ведущих эстрадных певцов. Это Тимур Болотов и Сэсэг Цыдыпова (Аюшеева). Они любимы публикой как творческий дуэт. Кроме того, каждый имеет свою уникальную сольную программу.

Республиканский центр народного творчества подготовил лучшие народные песни в исполнении двух своих вокалистов. Виктор Паньков и Георгий Байбородин владеют искусством исполнения как старообрядческих, так и казачьих песен.

К своим коллегам присоединилась певица Дарима Цырендондопова, работающая сейчас в Москве. Звуковую аппаратуру предоставили Бурятский драматический театр и театр «Ульгэр». Ведут концерты Елена Мохосова и Георгий Байбородин. Для выступлений сформирована программа продолжительностью 1 час 20 минут, которая варьируется в зависимости от обстановки и настроения бойцов. И уже есть первые отзывы о концертах.

«Гимн пели все вместе с нами, и некоторые плакали. Благодарят, подходят и говорят, что нужное дело делаем. Это дороже всех аплодисментов, понимать, что нужны!» – написала солистка ансамбля «Забава» Елена Шашина.

Примерно за 10 дней наши артисты должны выступить в 10-15 госпиталях.


Фото: egov-buryatia.ru, видео: соцсети
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