Общество 06.04.2022 в 11:56

В Бурятии профсоюзы помогли оперному театру

Более 70 артистов Бурятского театра оперы и балета переведены со срочных трудовых договоров на бессрочные
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Текст: Номер один
В Бурятии профсоюзы помогли оперному театру
Бурятский государственный театр оперы и балеты вручил представителям профсоюзов республики благодарственные письма за действенную помощь и плодотворное сотрудничество, сообщили в Объединении организаций профсоюзов Республики Бурятия (ООП РБ)

В 2021 году в Объединение организаций профсоюзов поступило обращение от председателя первичной профсоюзной организации оперного театра с просьбой оказать содействие в  разрешении многолетней проблемы, волнующей работников театра. С подавляющим большинством артистов театра из года в год заключались срочные трудовые договоры, при этом работников беспокоили неблагоприятные последствия в виде потери стажа, а также иных социально-трудовых гарантий.

Кстати, такие сложности возникли не только в Бурятии, многие российские театры столкнулись с аналогичной проблемой.  В силу статьи 59 ТК РФ с творческими работниками театров (в соответствии с перечнями профессий, утверждаемыми правительством РФ) по соглашению сторон может заключаться срочный трудовой договор. Т.е. само по себе заключение срочных трудовых договоров не является нарушением трудового законодательства. Однако, порождает для работников определенные негативные последствия.

В связи с поступившим обращением состоялась внеплановая проверка соблюдения трудового законодательства.  Проверка выявила следующие нарушения трудового законодательства: работникам не была установлена доплата за разделение рабочего дня на части на основании статья  149 ТК РФ; допускалась подмена трудовых отношений гражданско-правовыми договорами (с гардеробщиками, билетными контролерами, уборщицами, дворником); нарушался порядок проведения аттестации работников.

Комиссией были также даны рекомендации по замене срочных трудовых договоров на трудовые договоры, заключенные на неопределенный срок.

По этому вопросу проводились неоднократные встречи, переговоры с участием руководства театра, специалистов Объединения организаций профсоюзов Республики Бурятия, БРО общероссийского профсоюза работников культуры,  профактива театра.

В  итоге – более 70 артистов творческого коллектива Бурятского театра оперы и балета переведены со срочных трудовых договоров на бессрочные. Также все требования Правовой инспекции труда ООП РБ о нарушении трудового законодательства устранены, в том числе со всеми гардеробщиками, билетными контролерами, дворником, заключены трудовые договоры, которые до этого не состояли в штате театра, а работали по договорам возмездного оказания услуг.

Фото: «Номер один»
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