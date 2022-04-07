Район Бурятии спустя 35 лет получил новое здание для поликлиники

Накануне в Тарбагатайском районе с размахом прошло открытие новой поликлиники. Событие стало настоящим праздником – дело в том, что новое здание для медучреждение ждали почти 35 лет. В село Тарбагатай приехали первые лица республики, а также к мероприятию дистанционно подключился Минздрав России и зампред правительства РФ Татьяна Голикова. Параллельно с Бурятией открыли новые медучреждения в Ульяновской области и Республике Татарстан, поэтому событие отмечали тремя регионами по видеосвязи.- Первичное звено всегда находится на передовой - на его плечах лежит первичная диагностика, назначение лечения и правильная дальнейшая маршрутизация пациентов. По поручению нашего президента с 2021 года реализуются региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения. В 2021-2023 годах на эту программу ежегодно направляется 90 млрд. До 2025 года нам предстоит реконструировать или построить 2400 объектов здравоохранения, - рассказала зампред Правительства России Татьяна Голикова.Прогуляться по врачебным кабинетам и оценить новое медоборудование пришли и жители Тарбагатая.- Очень долго мы ждали открытие этой поликлиники, потому что очень старое было здание. Это прекрасно для людей, для нашего населения! Хотелось бы, чтобы люди приходили, выздоравливали в этой поликлинике, и чтобы врачи к нам приезжали и лечили наших людей. Здоровье – это главное в жизни! Нам очень не хватает узких специалистов. Милые медицинские работники, приезжайте к нам работать в Тарбагатай, вас ждет новая поликлиника! – высказалась жительница села Тарбагатай Татьяна Иванова.Трехэтажное современное здание построили благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». На 4,5 тысячах метрах разместились взрослая и детская поликлиники на 200 посещений в смену. Новые кабинеты оснащены медицинской мебелью и медицинским оборудованием, соответствующим современным стандартам оснащения. Прежнее здание больницы размещалось в старом здании, которое было построено еще в 1928 году, и оно успело сильно обветшать. К тому же, из-за маленькой площади врачам в старой поликлинике не хватало кабинетов. Дождаться открытия удалось не всем – многие врачи, отработав несколько десятков лет, ушли на пенсию, но зато теперь могут посещать поликлинику в качестве пациентов.- Жителям нашего района и коллегам посчастливится лечиться и работать в это прекрасном здании. Мы его очень долго ждали, все эти годы, когда мы встречались с депутатами, звучал единственный наказ – это новое здание больницы, новая поликлиника. Наконец-то мы дождались новую поликлинику, чему безумно рады. Я по ней походила, считаю, что все очень удобно – и лифт есть, и пандусы для колясочников – все очень удобно! - высказалась Людмила Чебунина, ветеран медицины Тарбагатайского района.Строительство поликлиники было начато в 2020 году на общую сумму свыше 430 млн рублей. 3-х этажное здание новой поликлиники площадью более 4.5 тысяч квадратных метров. В поликлинике предусмотрены автономное энергоснабжение, противопожарная емкость, газоснабжение, доступность для маломобильных групп населения. Новые кабинеты оснащены медицинской мебелью и оборудованием, соответствующим современным стандартам оснащения, установлены автоматизированные рабочие места.- Я 30 лет проработала в сельской поликлинике. Впечатления вообще – мы до сих пор не пришли в себя от радости! Раньше были в тесных условиях, пациенты приходили, были большие очереди – а здесь очередей мы не видим уже, все просторно. Пациенты более добрые стали, нравятся им хорошие условия, да и мы всегда принимаем вежливо и культурно. У нас пришло все оборудование новое – и обыкновенную кардиограмму можем снять, и суточную, и КТ суточное снимем, и с нагрузкой снимем! Доктор все прочитает, все посмотрит, - отметила Светлана Воронина, медсестра функциональной диагностики.Здание просторное, светлое. До официального открытия врачи успели обосноваться в новом здании и начать прием первых пациентов. Впечатлений новых все еще много.- Здесь раньше был административный корпус, то есть находилась бухгалтерия и кабинет главврача. Здание было ветхое, одноэтажное. А мы раньше работали в старом здании поликлиники, которое принадлежало церкви. Конечно, тоже старались его сделать более уютным – я практически 30 лет уже работаю. Сейчас все новое, красивое, на работу хочется! Хожу с удовольствием, пациенты рады, - отмечает Ирина Ефремова, медсестра врача-невролога.Как отмечает Глава Бурятии Алексей Цыденов, в последние годы в республике реализуется национальный проект «Здравоохранение», который направлен на существенное повышение качества и доступности всей системы здравоохранения.- Также реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения, в ней мы строим ФАПы, амбулатории, ремонтируем районные больницы. Построили уже 76 ФАПов и амбулаторий и строим большие объекты здравоохранения, такие как Онкологический диспансер, Центр ядерной медицины. Эта поликлиника построена по другой программе – «Комплексное развитие сельских территорий». Конечно, важно не то, по какой программе построена, а то, что она появилась. В Тарбагатайском районе поликлинику ждали давно, много лет. До этого поликлиника располагалась в старой церкви, а сейчас люди получили большую, удобную, просторную поликлинику с современным оборудованием! – высказался глава Бурятии Алексей Цыденов на открытие медучреждения.Как отметил глава региона, сейчас очень важен вопрос кадрового обеспечения больниц. Как известно, на сегодня в Бурятии реализовывают программу «100 домов для врачей», когда 90% стоимости жилья компенсирует республика. Вдобавок, было увеличено количество бюджетных мест в медколледжах – их стало на 400 больше, а также количество студентов целевого набора.- Поликлиника рассчитана на 13 тысяч населения, из них 3,5 тысячи детского населения - в составе есть отдельная детская консультация со всеми необходимыми кабинетами. Есть узкие специалисты, мы развернули здесь дневной стационар. Дополнительно есть малоинвазивная хирургия, есть малая операционная. Здесь работает 18 постоянных врачей, плюс пять совместителей. Также мы дополнительно расширяем программу «Земский доктор», привлекаем сюда около четырёх врачей. Учитывая такие условия, мы будем делать всё необходимое для привлечения сюда докторов. В целом еще работает около 350 всех других медработников, - рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.фото: пресс-служба правительства Бурятии, "Номер один"