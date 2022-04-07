Общество 07.04.2022 в 16:44

Глава Бурятии поддержал всероссийский флэшмоб #МыРаботаем

Сейчас очень важно поддерживать местные производства, заявил Алексей Цыденов
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Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии поддержал всероссийский флэшмоб #МыРаботаем
На своей странице в соцсетях Алексей Цыденов опубликовал ролик, посвященный предприятиям Бурятии. О своей работе рассказали «Бурятмяспром», производитель светильников «Оптолюкс» и компания «Салют Орто», которая производит протезы.

«Всем привет! Хочу поддержать всероссийский флэшмоб #МыРаботаем. Приятно видеть, что предприятия Бурятии приняли участие в акции и рассказали о себе. Так, наша компания «Салют Орто» - это яркий пример успешной работы по импортозамещению. «Салют Орто» является резидентом Сколково, часть деталей они производят в Улан-Удэ. Уже сегодня у компании разработаны и имеются в наличии коленные модули Steplife P5, которые дешевле западных аналогов как минимум процентов на 30%. Компания - активный пользователь мер поддержки в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». И сейчас очень важно поддерживать наши производства не только на уровне государства финансово и законодательно, но и информационно – продвигать и рекламировать. На фоне санкций и ограничений серьезно меняется рынок. Наша задача помочь бизнесу занять освободившиеся ниши, помочь переориентироваться и продолжать работать!», - написал глава Бурятии.

Отметим, это уже второе видео о бурятских производителях в рамках всероссийского флэшмоба #МыРаботаем. Ранее к акции присоединились работники «Бурятхлебпрома», ООО «Аква» и завода «Энерготехномаш». В частности, директор ООО «Аква» Юрий Вдовин пригласил жителей Бурятии выбирать бурятскую газировку и обратить внимание на наши аналоги зарубежных напитков, таких как Кока-кола, Спрайт и Фанта. А главный инженер завода «Энерготехномаш» Анатолий Петров рассказал, что предприятие готово заменить дорогие, но более известные импортные аналоги.  

На сегодня по хэштэгу #МыРаботаем можно найти несколько десятков роликов со всей страны. Сотрудники заводов, фермеры, предприниматели рассказывают и показывают, что, несмотря на санкции, продолжают работу. 



Как напомнили в пресс-службе правительства Бурятии, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что по поручению президента Владимира Путина правительству предстоит запустить новые, более эффективные механизмы, которые смогли бы помочь конкретным предприятиям преодолеть нынешние непростые проблемы, нарастить производство важных товаров для внутреннего рынка, социально значимой продукции.

Фото: скриншот видео

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