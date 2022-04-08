Бурятские врачи спасли молодую маму, находившуюся семь месяцев на ИВЛ

В Улан-Удэ 23 июля, в разгар тяжелейшей третьей волны эпидемии коронавируса, 30-летняя Надежда поступила в ковидный госпиталь для беременных, где спустя неделю родила девочку. К сожалению, заболевание протекало в тяжелой форме – было зафиксировано полное поражение легких, в связи с чем врачами принято решение о переводе девушки на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ). Исходя из практики, шансы на восстановление были минимальные, сообщили в минздраве Бурятии.А 15 сентября девушку перевели в Республиканскую клиническую больницу им. Н.А. Семашко как многопрофильный стационар третьего уровня. Состояние пациентки оставалось по-прежнему тяжелым, функцию легких полностью выполнял аппарат ИВЛ. В отделении реанимации и интенсивной терапии № 1 с тяжелобольными пациентами работают постоянно, но как признаются врачи, подобный случай в их практике впервые.К лечению молодой мамы была привлечена большая команда специалистов РКБ под кураторством минздрава Бурятии: лечащие врачи пульмонологи, реаниматологи, реабилитологи, психологи, нутрициологи и др. Кроме этого, проводились консультации, в том числе и очные, с кафедрой клинической аллергологии и пульмонологии ИГМАПО – нас посетили главный внештатный специалист-пульмонолог минздрава Иркутской области И. Трофименко и к.м.н.А. Иванов.В течение шести месяцев, шаг за шагом, врачи добивались результатов. Постепенно снижали процент кислорода – до 80, до 60, 40. Работу с режимами аппарата ИВЛ проводила врач-реаниматолог Мария Дондокова. Наконец, в феврале девушка задышала самостоятельно, а 10 марта и вовсе отлучена от ИВЛ.После восстановления активного двигательного режима, стабилизации общего состояния, пациентку перевели из реанимации в отделение пульмонологии, где ей предстояло дальнейшее лечение.Надежда Сергеевна Гыргешкинова, лечащий врач-пульмонолог: «На протяжении всего времени велась кропотливая работа, шла постоянная коррекция лечения, кроме этого возникали и трудности с самой пациенткой – нам буквально приходилось заставлять ее делать гимнастику, чтобы помочь восстановиться как можно быстрее».«Я была обижена на весь мир, не верила, что выздоровлю, не слушала и не выполняла рекомендации врачей. Я переживала за свою маму, за дочку, за старшего сына. Постоянно плакала. Только после того, как я почувствовала улучшение, ко мне вернулось желание жить. Хочу сказать всем, что ИВЛ – это не приговор! Я провела на аппарате 212 дней, 17 дней в медикаментозном сне, но благодаря врачам Городского роддома и Республиканской больницы, я уже в скором времени смогу взять на руки свою восьмимесячную малышку, которую ни разу не видела», - поделилась Надежда.Сегодня пациентку навестили министр здравоохранения Евгения Лудупова, главный врач РКБ им. Н.А. Семашко Игорь Шпак и главный врач Городского роддома Александра Дамбаева. Министр держала под личным контролем лечение девушки с первого дня поступления и ежедневно получала отчет о ее состоянии.«Работа на выздоровление – это очень большой труд, поэтому большое вам спасибо, что вы своим примером показываете, что нужно не отчаиваться, доверять врачам и всегда следовать рекомендациям. Самое главное, чтобы вы поскорее вернулись к своей семье, к своему ребенку и все в дальнейшем у вас сложилось только замечательно», - отметила министр здравоохранения.Надежде предстоит пройти длительную реабилитацию и дальнейшее использование кислородного концентратора, однако, уже в ближайшее время, девушка сможет отправиться домой к своей семье.Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav