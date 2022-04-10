Общество 10.04.2022 в 10:38

В Бурятии за прошедшие сутки от коронавируса умерли два человека

Обоим пациентам было более 65 лет  
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Текст: Номер один
В Бурятии за прошедшие сутки от коронавируса умерли два человека
По оперативным данным медицинских организаций Республики Бурятия на 08.00 10.04.2022 в стационарах получают лечение 248 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 188. За предыдущие сутки госпитализировано 10 пациентов. 

 В отделениях реанимации находится 50 пациентов (из них старше 65 лет – 38), на ИВЛ –14 пациентов (из них старше 65 – 11), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 8. 

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 323 койки: занято –248, свободно – 75 коек. Занятость коечного фонда составляет 76,8%. 

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 486 человек. 

Выздоровели от COVID-19 – 131337 (+59) человек, дополнительно снято  с наблюдения – 70. 

В лабораториях 8 государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также 1 частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 1262 человек, всего с нарастающим итогом проведено 2211506 исследований. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве. 

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 10.04.2022 зарегистрировано 135122 (+67) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 44% (59723) приходится на жителей г.Улан-Удэ. 

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 60 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 215 га. 

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 2981 (+2) человек (в возрасте  до 65 лет - 0 человек старше 65 лет – 2 человек). 

На 10.04.2022 г. всего первично привито  498 530 чел. (69,3 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 473 481  чел. (65,8 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 158 511 чел., завершили 144 976 чел.

На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 38 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего с нарастающим итогом – 366 515 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.
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