Общество 10.04.2022 в 17:42

В Бурятии родственники пропавшего без вести солдата ищут его девушку

Родные 18-летнего военнослужащего узнали о существовании беременной девушки от его сослуживцев

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Текст: Номер один
В Бурятии родственники пропавшего без вести солдата ищут его девушку
Сестры военнослужащего Дмитрия Чмелёва недавно узнали, что у их брата, возможно, осталась на родине, в Кяхте, любимая девушка, которая ждет от него ребенка. Сейчас родственники солдата активно пытаются ее найти. 

По словам старшей сестры Людмилы Степановой, сейчас сам Дмитрий числится как пропавший без вести. В последний раз он выходил на связь с близкими в феврале. Однако родственники все еще надеются увидеть его живым. 

- Сослуживец Димы рассказал нам о том, что у брата была в Кяхте девушка, которая ждет от него ребенка. И что Дима собирался после прохождения учений в Белоруссии вернуться и рассказать нам об этом. Но сейчас он пропал. Быть может, этой девушке нужна наша помощь. Или может быть, он с ней выходил на связь. Пожалуйста, помогите нам ее найти, - просит Людмила. 

Кто знает что-либо о девушке Дмитрия просьба обратиться по телефону: 8 (924) 359-15-55 – Любовь. 

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