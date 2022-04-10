В Бурятии родственники пропавшего без вести солдата ищут его девушку

Сестры военнослужащего Дмитрия Чмелёва недавно узнали, что у их брата, возможно, осталась на родине, в Кяхте, любимая девушка, которая ждет от него ребенка. Сейчас родственники солдата активно пытаются ее найти.По словам старшей сестры Людмилы Степановой, сейчас сам Дмитрий числится как пропавший без вести. В последний раз он выходил на связь с близкими в феврале. Однако родственники все еще надеются увидеть его живым.- Сослуживец Димы рассказал нам о том, что у брата была в Кяхте девушка, которая ждет от него ребенка. И что Дима собирался после прохождения учений в Белоруссии вернуться и рассказать нам об этом. Но сейчас он пропал. Быть может, этой девушке нужна наша помощь. Или может быть, он с ней выходил на связь. Пожалуйста, помогите нам ее найти, - просит Людмила.Кто знает что-либо о девушке Дмитрия просьба обратиться по телефону: 8 (924) 359-15-55 – Любовь.