Общество 12.04.2022 в 16:29

Бурятия изучает опыт и подход Красноярского края по улучшению экологии

В Красноярский край с официальным визитом прибыла делегация правительства республики
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Текст: Нина Павлова
Бурятия изучает опыт и подход Красноярского края по улучшению экологии
krskstate.ru
В Красноярский край с официальным визитом прибыла делегация правительства Республики Бурятия. Ее участники приехали изучить опыт региона по реализации экологических мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» и комплексных планов городов края с неблагоприятной экологической ситуацией, сообщает пресс-служба Минэкологии Красноярского края.

Гости посетили Березовский разрез компании СУЭК, где им показали процесс производства бездымного топлива, и лабораторию СибНИИуглеобогащения, где продемонстрировали испытания по его сжиганию. Также делегация побывала в краевом центре мониторинга.

На совещании в правительстве края под руководством вице-премьера Сергея Козупицы стороны обсудили текущую экологическую обстановку на своих территориях и меры по её улучшению. В Бурятии, как и в Красноярском крае, значительный вклад в ухудшение экологической ситуации вносит частный сектор, где используется печное отопление.

«Доля частного сектора на территории Улан-Удэ очень большая - порядка 70 тыс. домовладений. Эти районы наряду с малыми котельными являются одними из основных источников загрязнения воздуха. Сейчас Бурятия только готовится к включению в федеральный проект «Чистый воздух». Реализация мероприятий начнется в сентябре 2023 года. Для нас очень важно изучить передовой опыт Красноярского края в вопросе экологии, чтобы применить его на своей территории»

- сказал Иван Альхеев, зампред правительства Республики Бурятия.

На протяжении нескольких лет Красноярский край реализует комплексный подход по снижению нагрузки на атмосферу. По федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» ключевые предприятия промышленности и энергетики модернизируют производства. Так, «Норильский никель» реализует «Серный проект», который сократит вредные выбросы более чем на 75%, РУСАЛ переводит электролизеры на экологичную технологию «Содерберг». Кроме того, СГК с 2019 года заменила 30 из планируемых 35 неэффективных малых котельных, которые наносили вред окружающей среде.
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