Глава Бурятии принял участие в открытии детсада в Улан-Удэ

Сегодня в мкр. Дивизионный состоялось торжественное открытие детского сада «Зорька». «Зорька» - уже второй по счету детский сад, открытый в апреле в Улан-Удэ. Главная изюминка сада в том, что дети будут изучать три языка - русский, бурятский и английский.

Детский садик «Зорька» в мкр. Дивизионный стал филиалом – первый корпус располагается в мкр. Бурвод. В новом здании учреждения дошкольного образования просторные приёмные, уютные игровые комнаты, удобные спальни и современное оборудование.





- Сегодня мы открыли еще один новый детский сад у нас в республике, в Улан-Удэ. Продолжает реализовываться программа президента России Владимира Владимировича Путина по ликвидации очереди в детский сад у нас в республике. Мы последовательно открываем новые детские сады. Сегодня здесь, в удаленном микрорайоне города – на станции Дивизионная – открыт еще один детский сад. Вы сегодня видели те счастливые глаза, в первую очередь родителей, и довольных детей. Я хочу пожелать всем, чтобы у детей была хорошая дорога в жизни, чтобы у них был светлый детский сад, были друзья и добрые, правильные воспитатели, чтобы они уверенно шли по жизни. Пусть у них будут самые хорошие условия, мы для этого все сделаем, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.





Новый детский сад для мкр. Дивизионный особенно важен – ведь ранее здесь всего был один ведомственный садик при воинской части на 134 ребёнка, а также одна дошкольная группа на 36 детей при школе №58.

Дошкольное учреждение возвели благодаря реализации национального проекта «Демография». На строительство было направлено 292 млн рублей.

Глава республики вместе с детьми принял участие в интерактивной игре по раздельному сбору мусора и посадке цветов.

- Я выражаю благодарность главе республики Алексею Самбуевичу, мэру города Игорю Юрьевичу и, конечно, президенту страны за такой шикарный подарок, который появился в нашем микрорайоне. Мы воспитываем здесь патриотов. Мы живем в таком районе, где этого просто нельзя не делать. Мы учим их любви к земле, к своей природе, к своему городу для того, чтобы наши дети выросли настоящими патриотами, - сказала заведующая «Зорькой» Полина Меженная.





Родители очень рады тому, что теперь их дети пойдут в новый детский сад.

- Хотелось бы, чтобы в этом саду, в этих стенах царила любовь, был уют, безопасность, гармония и наши детки чувствовали себя как дома. Чтобы всегда сюда приходили довольные, как Алексей Самбуевич сказал, чтобы не мы их поднимали с утра, а они сами бежали в детский сад! – сказала мама Елена Васильева.





Напомним, в 2022 году в рамках нацпроекта «Демография» в столице Бурятии будут также сданы детские сады на ул. Лермонтова, Конечная и в мкр. Забайкальский. Их строительство близится к завершению.