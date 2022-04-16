Общество 16.04.2022 в 10:29

Глава Бурятии пообещал провести Парад Победы и Бессмертный полк в очном формате

«Время требует того, чтобы мы были едины», заявил Алексей Цыденов
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Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии пообещал провести Парад Победы и Бессмертный полк в очном формате
В общении в прямом эфире с жителями Бурятии глава республики Алексей Цыденов рассказал о формате праздничных мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне.

Во время прямого эфира поступил вопрос от жительницы Улан-Удэ о планируемых праздничных мероприятиях.

«Алексей Самбуевич, ковид постепенно уходит, поэтому мы очень хотим вас попросить в этом году провести «Бессмертный полк». Мы каждый раз со слезами проходили в полку. Это шествие объединяет и сплачивает. Особенно сейчас, когда нашим военным нужна поддержка, мы все хотим выйти в строю. Эта акция нужна», - написала горожанка.

«Полк проведем. Очно. И все вместе пойдем на День Победы и на «Бессмертный полк». Давайте мы своим единством, своей сплоченностью поддержим наших ребят. Всех призываю. И парад, и «Бессмертный полк» мы проводим полностью, без всяких ограничений. Время требует того, чтобы мы были едины» - ответил Алексей Цыденов.

Глава Бурятии отметил, что День Великой Победы – это праздник, который служит основой в патриотическом воспитании, которое проявляется в наши дни.

«В Бурятии очень сильные люди. У нас сейчас два Героя России – Денис Шишов, командующий 11 ДШБ, один из первых получил звание Героя России за подвиг, и была церемония вручения наград, к сожалению, посмертно, бойцу Росгвардии Максиму Концову, он тоже совершил подвиг. Несмотря на то, что он был ранен, прикрывал своих подчиненных ребят, не отступил, они в итоге отбили и захватили склад с оружием и боеприпасами. Я разговаривал с представителями Минобороны, с командующими Росгвардии, все высказываются о наших ребятах только с положительной стороны: очень сильные морально, волевые, никто не отступает. Я хочу родителям сказать, учителям, - это общий дух, общее воспитание, общий настрой, общее такое отношение к Родине, которое создали вы. Своих не бросаем», - заявил Алексей Цыденов.

Фото: пресс0служба правительства Бурятии
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