Общество 17.04.2022 в 14:46
Улан-Удэ вошел в тройку городов РФ с доминированием микриков
Города России увеличивают число автобусов большой вместимости - ВШЭ
Текст: Номер один
Большое количество микроавтобусов в структуре общественного транспорта приводит к избыточной интенсивности, увеличению заторов на остановка и высадках в два-три ряда. И хотя в крупных российских городах наметилась тенденция на рост числа транспорта большой вместимости, в некоторых из них по городским маршрутам ездят тысячи микроавтобусов, следует из представленного в журналистам доклада НИУ ВШЭ о транспортной системе городов России,сообщает ТАСС.
«В целом по стране наметилась тенденция на постепенное повышение класса вместимости подвижного состава в структуре заказа перевозок (прежде всего автобусов), что проявляется в переходе на средний класс вместимости. Так, доля автобусов среднего класса составляет более 50% в предложении в Твери, Белгороде, Орле и Южно-Сахалинске. Более 80% предложения формируют транспортные средства большого класса вместимости в Казани, Ижевске и Петропавловске-Камчатском. Доля этого класса превышает 50% предложения совокупно в 14 городах, в первую очередь за счет трамваев и троллейбусов», - говорится в исследовании.
При этом эксперты отмечают, что доминирование транспортных средств малого класса по вместимости сохраняется для большинства городов, при этом особо выделяются Омск, Улан-Удэ и Ульяновск. В этих городах, согласно данным реестров, на маршрутах работают более 1 000 единиц автобусов малого класса. В лидерах - Махачкала, где в структуре заказа перевозок числятся 2 314 микроавтобусов, что составляет 96,3% от общего числа.
Большое количество автобусов малой вместимости приводит к избыточной интенсивности и «запруживанию» остановочных пунктов. Например, в Махачкале в среднем на каждую остановку с 08:15 до 09:15 приезжает 53 автобуса, что в 2-3 раза выше, чем в других городах. Например, на остановку «Агентство Аэрофлота» - 259 автобусов, то есть одно прибытие раз в 15 секунд. «Такие экстремальные значения неминуемо соседствуют с заторами на остановке и практикам высадки в 2-3 ряда», - говорят авторы исследования.
Исследование проводилось на основе данных о системе общественного транспорта в 50 городах России, не включая Москву и Санкт-Петербург. Учитывались особенности пассажирского транспорта и развитие электротранспорта, пассажиропоток, а также сами маршруты.
Напомним, мэрия Улан-Удэ уже взяла курс на крупные городские автобусы и имеет опыт приобретения большой партии автобусов и трамваев, в 2019 году поступили 15 новых современных вагонов, а в 2020 году - 42 автобуса. В прошлом году на линии вышли два новых низкопольных автобуса. В связи с обновлением модельных рядов было принято решение непосредственно осмотреть новые модели и качество производства.
Идет активная работа над увеличением количества поставок автобусов до 170 единиц. В настоящее время уточняются условия лизинга, источники финансирования, детализация механизма поставок для транспортного обслуживания горожан. Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников обсудил
с исполнительным директором блока развития Дальнего Востока и Арктики ВЭБ.РФ и первым заместителем гендиректора компании «Volgabus» Антоном Шупиком вопрос приобретения автобусов большого и среднего классов для Улан-Удэ. По словам зампреда, подтвержденный объем финансирования составляет 517 млн рублей. Бюджетная заявка на дополнительные 1,3 млрд отправлена в минтранс России и находится на рассмотрении.
«Стоимость автобуса большого класса составляет порядка 16 млн рублей, поэтому мы сейчас рассматриваем вариант покупки необходимого количества автобусов через российскую государственную корпорацию развития, государственный инвестиционный банк по льготной процентной ставке. Компания производитель российский автобусов Volgabus уже подтвердила готовность поставки транспортных средств»,- сообщил Евгений Луковников.
«В целом по стране наметилась тенденция на постепенное повышение класса вместимости подвижного состава в структуре заказа перевозок (прежде всего автобусов), что проявляется в переходе на средний класс вместимости. Так, доля автобусов среднего класса составляет более 50% в предложении в Твери, Белгороде, Орле и Южно-Сахалинске. Более 80% предложения формируют транспортные средства большого класса вместимости в Казани, Ижевске и Петропавловске-Камчатском. Доля этого класса превышает 50% предложения совокупно в 14 городах, в первую очередь за счет трамваев и троллейбусов», - говорится в исследовании.
При этом эксперты отмечают, что доминирование транспортных средств малого класса по вместимости сохраняется для большинства городов, при этом особо выделяются Омск, Улан-Удэ и Ульяновск. В этих городах, согласно данным реестров, на маршрутах работают более 1 000 единиц автобусов малого класса. В лидерах - Махачкала, где в структуре заказа перевозок числятся 2 314 микроавтобусов, что составляет 96,3% от общего числа.
Большое количество автобусов малой вместимости приводит к избыточной интенсивности и «запруживанию» остановочных пунктов. Например, в Махачкале в среднем на каждую остановку с 08:15 до 09:15 приезжает 53 автобуса, что в 2-3 раза выше, чем в других городах. Например, на остановку «Агентство Аэрофлота» - 259 автобусов, то есть одно прибытие раз в 15 секунд. «Такие экстремальные значения неминуемо соседствуют с заторами на остановке и практикам высадки в 2-3 ряда», - говорят авторы исследования.
Исследование проводилось на основе данных о системе общественного транспорта в 50 городах России, не включая Москву и Санкт-Петербург. Учитывались особенности пассажирского транспорта и развитие электротранспорта, пассажиропоток, а также сами маршруты.
Напомним, мэрия Улан-Удэ уже взяла курс на крупные городские автобусы и имеет опыт приобретения большой партии автобусов и трамваев, в 2019 году поступили 15 новых современных вагонов, а в 2020 году - 42 автобуса. В прошлом году на линии вышли два новых низкопольных автобуса. В связи с обновлением модельных рядов было принято решение непосредственно осмотреть новые модели и качество производства.
Идет активная работа над увеличением количества поставок автобусов до 170 единиц. В настоящее время уточняются условия лизинга, источники финансирования, детализация механизма поставок для транспортного обслуживания горожан. Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников обсудил
с исполнительным директором блока развития Дальнего Востока и Арктики ВЭБ.РФ и первым заместителем гендиректора компании «Volgabus» Антоном Шупиком вопрос приобретения автобусов большого и среднего классов для Улан-Удэ. По словам зампреда, подтвержденный объем финансирования составляет 517 млн рублей. Бюджетная заявка на дополнительные 1,3 млрд отправлена в минтранс России и находится на рассмотрении.
«Стоимость автобуса большого класса составляет порядка 16 млн рублей, поэтому мы сейчас рассматриваем вариант покупки необходимого количества автобусов через российскую государственную корпорацию развития, государственный инвестиционный банк по льготной процентной ставке. Компания производитель российский автобусов Volgabus уже подтвердила готовность поставки транспортных средств»,- сообщил Евгений Луковников.
Фото: egov-buryatia.ru