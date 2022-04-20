Общество 20.04.2022 в 14:18

В Улан-Удэ наградили донора, спасшего жизнь ребенка из Кирова

Стволовые клетки жителя Бурятии подошли маленькому кировчанину
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Текст: Эржена Мансорунова
В Улан-Удэ наградили донора, спасшего жизнь ребенка из Кирова

Сегодня, 20 апреля, в честь Национального дня донора в России в Улан-Удэ прошло награждение. В Бурятской республиканской станции переливания крови 19 горожан получили знак почетного донора.


 Среди них донор костного мозга Баир Намцораев. В 2019 году он стал единственным человеком в Бурятии и во всем Дальневосточном Федеральном округе, кровь которого генетически подошла больному ребенку. В тот судьбоносный год Баир прошел длительное обследование.

« Работа по архивированию образцов крови доноров, чтобы они подошли для пересадки костного мозга, проводилась огромная на станции. В течение 2-3 лет со многими донорами проводилась беседа, собиралась сыворотка, отправлялась в Кировский научно-исследовательский институт. Наш донор Баир Найданович оказался генетическим близнецом того ребенка, которому подошла кровь»,

отметила на награждении и.о. главного врача Галина Носкова.
Баиру Намцораеву пришла медаль и благодарственные письма от Минздрава России и Федерального медико-биологическое агентства России. Тот самый анализ на стволовые клетки он сдал в 2019 году. Данные внесли в общий регистр, и спустя два года ему позвонили с Кировского НИИ. Несмотря на все сложности, Баир сразу принял решение лететь.


« В 2021 году мне сказали, что мои стволовые клетки требуются больному ребенку. Конечно, я с ним не знаком, все проходит анонимно. Сомнений у меня никаких не было, сразу решил, поговорил с супругой, и она тоже сказала – выезжай. Осенью я сдал все анализы, полетел через Москву в Киров. Там мне три дня ставили стимулирующие уколы, чтобы с костного мозга стволовые клетки выделились в кровь. На 4 день началась сама процедура – я лежал около 6 часов, пока через аппарат прогоняли мою кровь, и этот аппарат выделял мои стволовые клетки. Все получилось, за один раз все сдал! Процедура тяжелая, все тело затекает еще и уколы ставят. Там, помню, еще была девушка с Екатеринбурга, она маленькая и вес маленький, ей процедуру растянули на два дня»,

 - рассказал Баир Намцораев.
 Улан-удэнец по сей день регулярно сдает кровь и желает, чтобы в Бурятии доноров становилось больше. Признается, что впечатления от сегодняшнего дня очень приятные.

 Отметим, всего в нашей республике зарегистрировано 7718 доноров, из которых в 2022 году 4337 человек сдали кровь, повторных доноров из них 3653 человек.

Напомним, нагрудным знаком «Почетный донор России» награждаются доноры, сдавшие безвозмездно более 40 раз кровь и ее компоненты (кроме плазмы крови), либо 25 раз и более кровь и ее компоненты, плюс 40 раз плазму крови, или 60 и более раз плазму крови.

Фото: "Номер один"

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донорство кровь спасение

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