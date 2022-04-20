Глава Бурятии просит присвоить звание Героя России лейтенанту Балдану Цыдыпову

На основании изложенного прошу вас, Сергей Кужугетович, поддержать ходатайство о присвоении звания Героя Российской Федерации лейтенанту Цыдыпову Б.Б. за проявленные мужество, смелость и отвагу.







Фото: пресс-служба правительства Бурятии



Глава Бурятии Алексей Цыденов направил письмо министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой присвоить звание Героя России лейтенанту Балдану Цыдыпову. Ранее с такой инициативой выступили общественные организации республики.Уважаемый Сергей Кужугетович! Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на Украине, тем самым продолжая дело своих дедов в борьбе с нацизмом. Военнослужащие из Республики Бурятия в составе Вооруженных Сил Российской Федерации достойно участвуют в борьбе за мирную жизнь для жителей Донбасса, за денацификацию и демилитаризацию Украины.Ярким примером мужества и отваги являются смелые и решительные действия командира мотострелкового взвода Тацинской 5-й отдельной гвардейской танковой бригады, дислоцирующейся в Улан-Удэ, лейтенанта Цыдыпова Балдана Баировича.30 марта 2022 года мотострелковый батальон, в составе которого находился Цыдыпов Б.Б., попал в засаду, сопровождавшуюся массированным артобстрелом, перекрестным огнем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов со стороны противника. Следовавшая в заданном направлении боевая колонна Тацинской танковой бригады оказалась в критической ситуации. Были подбиты 6 танков, 3 БМП.Получивший от прямого попадания в БМП тяжелейшую контузию, Цыдыпов сохранил офицерскую выдержку и первым принял бой. Он сумел развернуть свою подбитую боевую машину вдоль дороги и встречным огнём вывести из боя бронетехнику противника.Израсходовав боекомплект машины, молодой офицер автоматом выбил заклинивший люк БМП. Вытащил двух раненых подчиненных, забинтовал на скорую руку себя, и под непрекращающимся огнём оказал первую медпомощь раненным. Со вторым земляком Артемом Дагбаевым, которого ему удалось привести в сознание, они продолжили неравный бой. Как описывает сухая военная сводка, боевой расчет занял круговую оборону, отвлекая огонь на себя до последнего боекомплекта. В ходе боя погиб, истекая кровью, отстреливавшийся рядом Артем Дагбаев. Оценив оперативно-тактическую ситуацию, когда у неожидавших такого упорного сопротивления противника образовалось замешательство, командир взвода Цыдыпов Б.Б. отдал приказ молодым солдатам из других взводов быстрее покинуть поля боя. Сам остался прикрывать огнем отход своих сослуживцев. Бой продолжался два часа, молодой командир мужественно отражал все атаки значительно превосходящих сил противника.В боевом отчете указано, что в неравном бою Цыдыпов лично уничтожил значительное количество живой силы и бронетехники противника. Рискуя своей жизнью, он спас от гибели более 150 сослуживцев.С поля боя Балдана, получившего множество ранений, в бессознательном состоянии вынесли его товарищи. Тяжелораненого бойца вертолетом вывезли в военно-полевой госпиталь в Гомель, затем он был доставлен и в настоящее время проходит лечение в Российской военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.Получив из средств массовой информации указанные сведения о подвиге земляка, многие общественные организации республики, в том числе Улан-Удэнское городское казачье общество «Верхнеудинская станица», Улан-Удэнское отделение РОО «Женщины Бурятии», БРО «Союз женщин России» организовали сбор подписей жителей республики с ходатайством о присвоении ему звания Героя Российской Федерации.