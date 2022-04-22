Общество 22.04.2022 в 10:12

Глава Бурятии развеял опасения о дефиците семян

Фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств могут не беспокоиться – запас есть
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Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии развеял опасения о дефиците семян
Вопрос про обеспеченность Бурятии семенами прозвучал на очной сессии проекта «Медиашкола: Дальневосточный репортер», проходящей в республике 20-23 апреля. Адресован он был главе Бурятии Алексею Цыденову.

- Сейчас обсуждается вопрос о том, что санкции ударили в том числе по поставкам семенного фонда. Что сельское хозяйство страны очень сильно зависит от иностранных поставок, - интересовались присутствующие.

По словам Алексея Цыденова, семена зерновых нам полностью поставляют российские производители.

- По зерновым культурам, таким как пшеница, рожь, овес и так далее – это наши, российские производители. Это районированные сорта зерна. Поэтому здесь мы рисков особых не видим – у нас обеспечение есть, - отметил глава Бурятии.

По другим сельскохозяйственным культурам тоже нет причин для беспокойства.

- Что касается определенных сортов той же капусты или морковки, то этот посевной сезон у нас полностью обеспечен. Мы понимаем возможные риски, и хозяйства уже план себе поставили – формирование семенного фонда за счет своих сортов. То есть, эта весна у нас полностью обеспечена семенами, по следующей тоже риска не видим, - заявил Алексей Цыденов.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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