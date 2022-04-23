В Улан-Удэ медоборудование почти за 100 млн рублей для лечения онкобольных не соответствует условиям контракта

Следственный комитет Бурятии установил, что принятое Управлением капитального строительства медицинское оборудование для улан-удэнского онкодиспансера все-таки не соответствует необходимым техническим характеристикам. Однако в течение последних трех месяцев руководитель УКСа Анатолий Урбанов утверждал обратное. Что получилось в итоге, разбирался «Номер один».Уже не первый год вся республика наблюдает за неприятными историями вокруг строящегося бурятского онкодиспансера. Еще в 2019 году бывший начальник УКСа Виктор Гусляков прославился рядом скандалов и возбужденными в отношении него уголовными делами. В том числе связанными с поставками медоборудования для онкодиспансера почти на 100 млн рублей. Тогда экс-руководитель Гусляков подписал и заверил печатью официальный документ - товарную накладную, в которой содержались заведомо ложные сведения о поставке и установке медицинского оборудования, предусмотренного контрактом. С подрядчиком он рассчитался в полном объеме, когда в действительности оборудование даже не «добралось» до Бурятии.В связи с этим общественники с нетерпением ожидали дня «Х» с приемкой оборудования. Этот день настал 21 декабря 2021 года, но тоже не прошел тихо. Напомним, прямо на долгожданной приемке между общественниками, представителем поставщика «Промедис» и уже новым руководителем УКСа Анатолием Урбановым произошел конфликт – по версии общественников, все медоборудование не соответствовало техническим характеристикам, прописанным в контракте. И было непонятно, так ли это действительно, потому что у руководителя УКСа не оказалось с собой документов, подтверждающих или опровергающих выдвинутые доводы.Анатолий Урбанов уверил всех присутствующих, что вскоре проведут встречу с общественниками, где и продемонстрируют упомянутые документы, а также позовут СМИ и распрощаются с эдаким камнем преткновения.Спустя месяц, в январе 2022 года, в ответ на запрос газеты «Номер один» директор Управления капитального строительства Анатолий Урбанов проигнорировал просьбу предоставить документы, содержащие информацию о технических характеристиках медицинского оборудования. При этом он вновь добавил, что «характеристики оборудования соответствуют заявленным в техническом задании. Заключение экспертов представят на повторной встрече с общественниками». На вопрос, когда состоится сама встреча, он написал: «Точная дата пока неизвестна». На другой вопрос, будет ли проводиться повторная проверка, также ответил отрицательно: «Повторная проверка проводиться не будет, поскольку характеристики оборудования соответствуют техническому заданию».Далее еще больше странностей. В ответ на запрос Анатолий Урбанов пофамильно перечислил персонал бурятского онкодиспансера, кто участвовал в приемке оборудования. Но позднее минздрав Бурятии эту информацию опроверг, сообщив, что врачи ни в какой приемке не участвовали: «Сообщаем, что ГБУЗ БРКОД не является стороной контракта на приобретение медицинского оборудования, заключенного ГКУ РБ «УKC ПРБ», и участия в приемке медицинского оборудования не принимало.Не дождавшись обещанной встречи с руководством УКСа, общественники решили подать заявление в Следственный комитет Бурятии с просьбой установить, соответствует ли злосчастное медоборудование контракту.И в феврале – марте 2022 года следователи выявили следующее. ООО «Промедис» обязалось поставить медоборудование, среди которого 15 мониторов пациента BeneView общей стоимостью 13 млн 185 тыс. рублей, две центральных мониторных станции Hipervisor V I производства китайской фирмы за 389 283 рубля каждая, еще восемь мониторов пациента BeneView с принадлежностями от российского производителя стоимостью чуть больше 7,5 млн рублей и 17 немецких операционных столов Alphamaxx за 75 млн рублей. С поставщиком рассчитались в полном объеме в 2019 году. 20 декабря 2021 года оборудование введено в эксплуатацию.В итоге следователи заключили, что принятое медицинское оборудование не соответствует условиям контракта. При этом характеристики мониторной станции значительно превышают технические требования – по закону допускается поставка товара, чьи качества лучше изначально заявленных. Но, судя по всему, это касается, увы, не всей техники, потому что преступление в действиях поставщика все-таки усмотрели. Какая конкретно техника оказалась хуже, чем это предусмотрено контрактом, в документе не говорится.

«Сообщение о преступлении по итогам проверки передать в УМВД России по Улан-Удэ для принятия правового решения. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц, разъяснив право и порядок обжалования данного постановления», - говорится в заключении следователей.



Действия поставщика квалифицируются как «мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба». Если вину «Промедиса» докажут, то ему грозит штраф до 300 тыс. рублей, либо (для ответственных лиц) обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до двух лет, а также принудительные работы до пяти лет с ограничением свободы до одного года. Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы до пяти лет.В начале апреля прогремел еще один скандал с «Промедисом». Бурятский УФАС признал трех поставщиков виновными в заключении антиконкурентного соглашения. Речь идет о «Промедисе», а также «Никмеде» и «Медстриме». По версии УФАС, представители компаний вступили в сговор, чтобы одна из них смогла получить по выгодной цене контракт на поставку маммографов за 225 млн рублей для нужд здравоохранения. Все три компании обвинения отрицают и намерены обжаловать решение. При этом, по данным сайта Госзакупки, скандальная компания «Промедис» уже состоит в реестре недобросовестных поставщиков. Теперь поставщику грозят уже два разбирательства.Отметим, на 27 апреля намечена дата открытия нового корпуса онкодиспансера, для которого и доставлено то самое медоборудование. Как в итоге разрешится ситуация, остается только ждать.Эржена Мансорунова, «Номер один».