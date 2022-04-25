В Улан-Удэ задержан мужчина, повредивший баннер с буквой Z

В столице Бурятии в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Улан-Удэ задержан ранее судимый 46-летний гражданин, который сегодня утром на площади Советов повредил трехцветный баннер с буквой Z.В настоящее время решается вопрос о привлечении гражданина к ответственности.Напомним, баннер с буквой Z сегодня сменили на аналогичный, но с латинской V. Вроде бы по просьбам жен военнослужащих из Бурятии, принимающих участие в спецоперации на Украине. Дело в том, что техника частей из республики на Украине маркируется латинской «викторией». А Z и V - ничто иное как Запад и Восток (западная и восточная группировка), хотя есть более экзотичные толкования этих знаков.Появление баннера на постаменте всемирного известного памятника В.И. Ленину, к слову, сегодня критиковали члены фракции КПРФ в Народном Хурале Бурятии. Ничего против баннера они не имели, но посчитали не очень уместным его появление на мемориале вождя мирового пролетариата.Впрочем, сейчас важнее мотивы действий злоумышленника, которые полиция наверняка прояснит.Фото: "Номер один"