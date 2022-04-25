Общество 25.04.2022 в 21:49
В Улан-Удэ задержан мужчина, повредивший баннер с буквой Z
Им оказался 46-летний ранее судимый гражданин, мотивы действий которого пока неизвестны
Текст: Номер один
В столице Бурятии в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Улан-Удэ задержан ранее судимый 46-летний гражданин, который сегодня утром на площади Советов повредил трехцветный баннер с буквой Z.
В настоящее время решается вопрос о привлечении гражданина к ответственности.
Напомним, баннер с буквой Z сегодня сменили на аналогичный, но с латинской V. Вроде бы по просьбам жен военнослужащих из Бурятии, принимающих участие в спецоперации на Украине. Дело в том, что техника частей из республики на Украине маркируется латинской «викторией». А Z и V - ничто иное как Запад и Восток (западная и восточная группировка), хотя есть более экзотичные толкования этих знаков.
Появление баннера на постаменте всемирного известного памятника В.И. Ленину, к слову, сегодня критиковали члены фракции КПРФ в Народном Хурале Бурятии. Ничего против баннера они не имели, но посчитали не очень уместным его появление на мемориале вождя мирового пролетариата.
Впрочем, сейчас важнее мотивы действий злоумышленника, которые полиция наверняка прояснит.
Фото: "Номер один"
В настоящее время решается вопрос о привлечении гражданина к ответственности.
Напомним, баннер с буквой Z сегодня сменили на аналогичный, но с латинской V. Вроде бы по просьбам жен военнослужащих из Бурятии, принимающих участие в спецоперации на Украине. Дело в том, что техника частей из республики на Украине маркируется латинской «викторией». А Z и V - ничто иное как Запад и Восток (западная и восточная группировка), хотя есть более экзотичные толкования этих знаков.
Появление баннера на постаменте всемирного известного памятника В.И. Ленину, к слову, сегодня критиковали члены фракции КПРФ в Народном Хурале Бурятии. Ничего против баннера они не имели, но посчитали не очень уместным его появление на мемориале вождя мирового пролетариата.
Впрочем, сейчас важнее мотивы действий злоумышленника, которые полиция наверняка прояснит.
Фото: "Номер один"
Тегивандализм баннер буква "зет"