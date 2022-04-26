Общество 26.04.2022 в 10:53

Глава Бурятии выступил за прямые выборы

Когда тебя выбирают, это уже оценка твоей деятельности, считает Алексей Цыденов  
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Текст: Номер один
Глава Бурятии выступил за прямые выборы
Алексей Цыденов в интервью РИА Новости рассказал, что выступает за прямые выборы главы республики. Он отметил, что сообщения об их возможной отмене в этом году официально не подтверждались.

В дни проведения в Улан-Удэ очной сессии «Медиашколы: Дальневосточный репортер» Глава Бурятии дал интервью руководителю региональной редакции РИА Новости Юлии Оглоблиной. Он выразил свое отношение к обсуждаемой в социальных сетях теме по отмене прямых выборов губернаторов регионов.
«Я сам - за выборы, потому что, когда тебя выбирают, это уже оценка твоей деятельности. Если тебя выбрали, тебе доверяют, нельзя подводить. Это первое. Второе, безусловно, это наивысшая легитимность власти, это когда люди тебя выбрали. Я ни от каких официальных лиц таких предложений не слышал (прим. об отмене прямых выборов в регионах). Только читал разные предположения в разных новостных пабликах, от разных людей, каких-то экспертов. Но ни от кого-то из официальных лиц я не слышал каких-либо вариантов изменений подхода к выборам», - отметил глава Бурятии.

Владимир Путин на заседании Совета законодателей может высказать отношение к возможной отмене прямых выборов губернаторов. По данным источников РБК, среди вариантов - временная отмена прямых выборов и перенос выборов в заксобрания

В среду, 27 апреля, в Санкт-Петербурге состоится заседание Совета законодателей, в котором примет участие президент Владимир Путин. В Совет законодателей входят спикеры Госдумы и Совета Федерации, их заместители, главы комитетов обеих палат парламента, спикеры заксобраний регионов.

На заседании совета могут обсудить, в каком формате должны проходить в этом году выборы в Единый день голосования, и стоит ли их проводить вообще. Президент может высказать свое мнение на этот счет. Об этом РБК рассказали три источника, знакомых с обсуждением вопроса.

На сегодня высока вероятность, что прямые губернаторские выборы могут быть отменены, а регионы смогут перейти на выборы через заксобрания, сказали все собеседники РБК. Один из них уточняет, что речь идет о возможной отмене всех прямых губернаторских кампаний в этом году, а что будет в дальнейшем — неясно. Еще один собеседник подтверждает: «Прямые выборы губернаторов [скорее всего] отменят». На вопрос, идет ли речь только о кампаниях этого года или о возвращении к практике «непрямых» выборов в целом, он не ответил.

Есть также вероятность, что формально губернаторам предложат решать вопрос о формате выборов на свое усмотрение, но де-факто рекомендуют прямые кампании отменить, отмечает один из источников РБК.

Прямые губернаторские выборы уже отменялись в России в 2004 году. Тогда появилась новая модель: по представлению президента кандидатуру главы региона утверждали депутаты заксобраний. В 2012 году прямые выборы вернули. Однако в большинстве национальных республик по-прежнему сохраняется модель избрания главы региона через заксобрания. Такая схема используется и в регионах-«матрешках»: Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, которые, в свою очередь, входят в состав Тюменской и Архангельской областей соответственно.

О том, что в Кремле обсуждается возможность отмены прямых губернаторских выборов, ранее сообщали другие СМИ,

Велика вероятность и того, что перенесут выборы в заксобрания регионов и гордумы, сказали собеседники РБК. По словам двух из них, речь может идти либо о переносе на 2023-й, либо на 2024 год, когда в России запланированы президентские выборы.

Фото: egov-buryatia.ru
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