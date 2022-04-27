Общество 27.04.2022 в 15:46

В Улан-Удэ ищут подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности ребенка

Мужчина демонстрировал гениталии девочке, которая  после уроков в  школе на автобусной остановке ждала маму
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В Улан-Удэ ищут подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности ребенка
В Улан-Удэ 15 апреля в правоохранительные органы поступило заявление от местной жительницы. Она рассказала о том, что неизвестный мужчина на остановке общественного транспорта «станция Заудинская», расположенной на улице Пугачева города Улан-Удэ, демонстрировал оголенные половые органы малолетней дочери. По этому было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По данным следствия, 15 апреля около полудня девочка после уроков пришла со школы к автобусной остановке, где стала ждать маму. Через некоторое время она обернулась и увидела позади себя пожилого незнакомого мужчину, который принялся демонстрировать ей оголенные половые органы и жестами руки подзывать к себе. Напуганная девочка перебежала дорогу и зашла в магазин. Через несколько минут за ней приехала мать. По пути из машины они увидели злоумышленника. Женщина попыталась вместе с прохожим задержать его, однако подозреваемый убежал в сторону улицы Тулаева, где возле рынка ему удалось скрыться.

Приметы: мужчина на вид около 60 лет, худощавого телосложения, среднего роста, волосы седые длиной около 4-5 см, глаза голубые, лицо вытянутое худощавое. Был одет в кепку демисезоннюю тряпичную черного цвета, куртку тряпичную черного цвета, брюки темного цвета. 

При обследовании прилегающей местности были обнаружены устройства наружного видеонаблюдения, на записях которых запечатлен разыскиваемый мужчина.




Следователи просят всех граждан, кто обладает любыми сведениями о личности и местонахождении подозреваемого мужчины, изображенном на видеозаписи и фотографиях, позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 02 (102), 8 (983) 630-55-81 или 8 (3012) 44-43-78.

Фото и видео: СКР

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