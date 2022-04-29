Общество 29.04.2022 в 20:10
В Бурятии начался прием заявлений на новые детские выплаты
Заполнить заявление на новые ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет можно досрочно
Текст: Номер один
В Бурятии на эту меру поддержки имеют право около 54 тысяч семей. Пособие положено семьям на детей от 8 до 16 лет включительно, в том случае, если среднедушевой доход на одного не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, который в Бурятии составляет 13 793 руб.
При назначении выплат так же будут учитываться доходы семьи, движимое и недвижимое имущество, сообщает пресс-служба республиканского отделения ПФР.
Форма подачи заявления на новую меру поддержки уже появилась на портале Госуслуг https://www.gosuslugi.ru/10626/1 . Ранее сообщалось, что прием заявлений начнется 1 мая, однако теперь у заявителей есть возможность подать заявления досрочно. При назначении пособия в мае, семья получит выплату за 2 месяца – апрель и май.
Новая выплата, аналогично выплате на детей от 3 до 7 лет, назначается по итогам комплексной оценки нуждаемости – семьям, где среднедушевой доход – меньше прожиточного минимума на человека, родители имеют заработок или объективные причины для его отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям.
Подавляющему большинству семей не требуется предоставлять какие-либо дополнительные справки, необходимо просто заполнить заявление на портале Госулуг https://www.gosuslugi.ru/10626/1. Все необходимые сведения Пенсионный фонд получает из государственных информационных систем. При необходимости, специалисты запросят дополнительные сведения. Срок рассмотрения заявлений составляет от 10 до 30 рабочих дней.
Размер пособия рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума на детей - 14 086 руб в Бурятии.
Базовый размер выплаты - 50% от прожиточного минимума на ребенка в Бурятии, 7043 руб.
А 75% от прожиточного минимума на ребенка в республике (10 564,5 руб), будет назначено в случае, если с учетом базового размера выплаты средний доход на одного члена семьи не превышает 13 793 руб. (величина прожиточного минимума на душу населения в РБ).
И 100% размера прожиточного минимума на ребенка (14086 руб) будет назначено в случае, если с учетом выплаты в 75-процентной величины прожиточного минимума, средний доход на одного члена семьи не достигает 13 793 руб.
Предполагаемый объем финансирования на 2022 год составит 8,4 млрд руб, из них 504 млн руб – софинансирование республиканского бюджета. По прогнозу, данное пособие могут получать 54 тысячи семей на 74 тыс детей.
Фото: pixabay.com
При назначении выплат так же будут учитываться доходы семьи, движимое и недвижимое имущество, сообщает пресс-служба республиканского отделения ПФР.
Форма подачи заявления на новую меру поддержки уже появилась на портале Госуслуг https://www.gosuslugi.ru/10626/1 . Ранее сообщалось, что прием заявлений начнется 1 мая, однако теперь у заявителей есть возможность подать заявления досрочно. При назначении пособия в мае, семья получит выплату за 2 месяца – апрель и май.
Новая выплата, аналогично выплате на детей от 3 до 7 лет, назначается по итогам комплексной оценки нуждаемости – семьям, где среднедушевой доход – меньше прожиточного минимума на человека, родители имеют заработок или объективные причины для его отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям.
Подавляющему большинству семей не требуется предоставлять какие-либо дополнительные справки, необходимо просто заполнить заявление на портале Госулуг https://www.gosuslugi.ru/10626/1. Все необходимые сведения Пенсионный фонд получает из государственных информационных систем. При необходимости, специалисты запросят дополнительные сведения. Срок рассмотрения заявлений составляет от 10 до 30 рабочих дней.
Размер пособия рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума на детей - 14 086 руб в Бурятии.
Базовый размер выплаты - 50% от прожиточного минимума на ребенка в Бурятии, 7043 руб.
А 75% от прожиточного минимума на ребенка в республике (10 564,5 руб), будет назначено в случае, если с учетом базового размера выплаты средний доход на одного члена семьи не превышает 13 793 руб. (величина прожиточного минимума на душу населения в РБ).
И 100% размера прожиточного минимума на ребенка (14086 руб) будет назначено в случае, если с учетом выплаты в 75-процентной величины прожиточного минимума, средний доход на одного члена семьи не достигает 13 793 руб.
Предполагаемый объем финансирования на 2022 год составит 8,4 млрд руб, из них 504 млн руб – софинансирование республиканского бюджета. По прогнозу, данное пособие могут получать 54 тысячи семей на 74 тыс детей.
Фото: pixabay.com