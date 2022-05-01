Общество 01.05.2022 в 17:48

Алексей Цыденов: Все мы вкладываем усилия в укрепление нашей Родины

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Текст: Номер один
Алексей Цыденов: Все мы вкладываем усилия в укрепление нашей Родины
В Улан-Удэ на площади Советов сегодня состоялась акция, посвящённая празднику Весны и труда. На традиционное мероприятие вышло более 3 тысяч человек -  это члены профсоюзов учреждений и организаций республики, жители и гости столицы. С праздником 1 мая поздравил участников акции глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Сегодня праздник Весны, труда и созидания проходит в непростых условиях,  когда люди сплотились ради одной цели - победы. Но мы можем внести свой вклад, каждый из нас, работая, созидая, творя на своих рабочих местах, студенты и школьники - за партами. Все мы вкладываем усилия в укрепление нашей Родины. Будем делать нашу Родину сильнее. И чем сильнее наша Родина, тем сильнее все мы. С праздником! «- поздравил жителей республики Алексей Цыденов.

На акцию вышли профсоюзы учреждений республики, трудовые коллективы и жители Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Первомай - это, прежде всего, праздник весны, праздник труда, праздник гражданской ответственности для нас. Тем более, мы коллективов педагогический, воспитываем подрастающее поколение, формируем у молодёжи гражданскую ответственность и патриотизм.  В условиях сегодняшних дней этот праздник приобретает новую значимость. Мы с радостью приняли участие в сегодняшнем мероприятии», - отметил директор Техникума строительства городского хозяйства Дмитрий Аюшеев.

Участникам акции была представлена концертная  программа с участием творческих коллективов учреждений культуры и профсоюзных коллективов.

Фото: egov-buryatia.ru



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