В Бурятии разрешались сплошные рубки в государственных заказниках

В Бурятии Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуроратура проверила исполнение Буйским, Верхне-Талецким, Джидинским, Заиграевским, Закаменским, Кижингинским и Кондинским лесничествами законодательства об особо охраняемых природных территориях.Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, в результате установлено, что в лесохозяйственных регламентах предусматривалась возможность осуществления сплошных рубок в границах Ангирского, Боргойского, Узколугского, Кижигинского, Кондо-Витимского и Худакского государственных природных биологических заказников регионального значения.Между тем, эти территории получили особый статус в 1968-2009 годах и являются местом обитания редких видов птиц (дрофа, сапсан, балобан, чёрный аист) и млекопитающих (кот манул, заяц-толай, даурский ёж и др.), местом произрастания редких видов растений (ветреница байкальская, башмачок крупноцветковый, сверция байкальская). А заказник «Боргойский» является крупнейшим в Евразии местом отдыха перелётных птиц и создан в 1979 году во исполнение международной Конвенции «Об охране перелётных птиц и среды их обитания».Действующее законодательство запрещает заготовку древесины в этих заказниках. В целях устранения нарушений межрайонным природоохранным прокурором принесено 7 протестов, которые рассмотрены и удовлетворены. Республиканскими органами власти подготовлены проекты соответствующих приказов.Фото: epp.genproc.gov.ru/Боргойский заказник