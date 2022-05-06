Общество 06.05.2022 в 19:53

Мальчик, замерзший в тайге Бурятии, погиб в первую ночь вне дома

Расследование уголовного дела, возбужденного по факту этой трагедии, продолжается  
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Текст: Номер один
Мальчик, замерзший в тайге Бурятии, погиб в первую ночь вне дома
В Бурятии продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 12-летнего мальчика, который 27 апреля  вечером после ссоры с отцом вместе с двумя собаками ушел из дома и бесследно исчез. Об этом стало известно лишь на следующий день из сообщения работников школы, которые обеспокоились отсутствием на занятиях несовершеннолетнего ученика и проверили его по месту жительства.

В поисках ребенка принимали участие сотрудники полиции, работники районной администрации и национального парка «Тункинский», спасатели и сотрудники МЧС, добровольцы поисковых отрядов «ЛизаАлерт», в том числе, прибывшие из других регионов страны, а также добровольцы из числа местных жителей. На основании сведений, поступавших от поисковых групп, следствием составлялись модели возможного перемещения мальчика, определялись направления дальнейших поисков и участки местности, подлежащие первоочередному обследованию.

Вчера вечером одной из поисковых групп в лесном массиве на лесовозной дороге примерно в семи километрах от улуса Хужиры обнаружены следы ребенка, рядом с которыми были также четко видны следы собак. В эту местность оперативно переброшены все доступные силы. Сегодня днем поиски завершились. К сожалению, ребенок был обнаружен мертвым неподалеку от дороги.

В ходе судебно-медицинской экспертизы признаков насильственной смерти не выявлено и предварительно установлено, что мальчик скончался от переохлаждения в результате действия низких температур. Давность наступления смерти определена до девяти суток, то есть ребенок, вероятно, мог погибнуть в первую же ночь вне дома. Однако более детальное и точное заключение будет представлено экспертами после выполнения всего комплекса судебно-медицинских, гистологических и химических исследований, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.  

Фото: buryatia.sledcom.ru
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