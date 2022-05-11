В Бурятии медведь решил перекусить молодой девчатинкой, но «обед» сильно стал стучать по посуде

Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда обеспечили в выходные безопасность участников массового восхождения на гору Кругозор в Северо-Байкальском районе Бурятии. Численность группы составила 56 человек, включая 8 детей, сообщили в пресс-службе БПСО.«Основная часть группы ушла вперед, человек шесть отстали. Ожидал отставших, они не появлялись. Позвонил им, девушки говорят: «Перед нами медведь стоит, мы не знаем, что делать, — рассказал старший группы спасателей Александр Васильев. — Я стал спускаться, определил местоположение медведя, обошел его и соединился с отставшими».Спасатель сказал туристам, что нужно сильно шуметь и сообщил по рации коллегам, чтобы они возвращали группу вниз. Участники кричали, свистели, стучали в металлическую посуду. Медведь оказался любопытным, подошел к людям на расстояние 15 метров. Общими усилиями медведя удалось отпугнуть. Но в связи с близостью дикого зверя, а также по причине резко ухудшающейся погоды, в целях безопасности руководителями похода было принято решение о досрочном завершении восхождения.Медведь только проснулся, он сейчас голоден, на степных склонах появляются змеи, начался сезон энцефалитных клещей, предупреждают туристов спасатели. Короче, туризм – не для слабонервных.Фото: БПСО