Аграрной деятельности школ Бурятии хотят придать второе дыхание

Многие школы в Бурятии имеют при себе небольшие земельные участки, предназначенные для выращивания школьниками (под приглядом взрослых) картофеля, моркови и другой сельхозпродукции. Сегодня деятельность пришкольных участков находится на спаде. И эту негативную тенденцию необходимо переломить.Главное предназначение этих пришкольных участков – ранняя профориентация, привлечение внимания школьников к профессиям агропромышленного комплекса и, в целом, развитие интереса к труду на земле, формирование необходимых навыков. Актуальную тему обсудили на «круглом столе» в стенах Народного Хурала. Заседание прошло под эгидой профильного комитета Хурала по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку. Вел заседание председатель комитета Дмитрий Швецов.Школы республики обладают большим опытом в развитии пришкольных участков. Особенно в сельских районах. Помимо основных видов аграрной продукции там выращивают арбузы, яблоки, вишню, малину. Производят саженцы плодовых деревьев. Работали даже пасеки. Школы из Бурятии постоянно участвовали во Всероссийских сельскохозяйственных выставках, Всероссийском аграрном конкурсе «Юннат», получали награды.По итогам 2016 г., школьные учебно-опытные участки дали 120 т картофеля, более 14 т моркови, 13 т свеклы и более 35 т капусты. Тогда в учебно-исследовательских работах было занято свыше тысячи учеников, а около десяти тысяч школьников получали опыт по ухаживанию за посадками.К сожалению, за последние пять лет количество пришкольных участков значительно сократилось, объемы произведенной продукции также упали. А исследовательская и проектная деятельность практически сошла на нет. К этому привел ряд факторов. Конечно, среди них есть и эпидемиологическая обстановка, ставшая головной болью для всей России. Но помимо нее отрицательно повлияло уменьшение интереса школьников к работе на земле, низкая мотивация педагогов заниматься этим направлением (нет средств на оплату труда руководителей пришкольных участков, устаревший инвентарь и т. д.), нехватка семян и саженцев.По статистике, сейчас в Бурятии насчитывается 124 пришкольных участка, а два образовательных учреждения (в Ивогинском, Тункинском районах) получили оборудование для работы агроклассов по федеральной программе «Успех каждого ребенка». В отдельных школах Тункинского, Кабанского и Кяхтинского районов на участках проводится исследовательская работа.«Нашему учебно-опытному участку более 55 лет. Сейчас его площадь 1,8 гектара. Он состоит из производственного отдела, полевого отдела, овощного отдела. Выращиваем и наш известный бренд – чеснок Загана. Доход за прошлый год по учебно-опытному участку школы составил около 50 тыс. рублей – от реализации рассады капусты, а также выращенной капусты», - рассказала Наталья Иванова, директор Новозаганской средней общеобразовательной школы (Мухоршибирский район).Пришкольный участок, по ее словам, является для детей, в том числе, образцом ведения домашнего огорода. Ведь сегодня проживание даже на селе не означает обязательного возделывания огорода. В таких семьях дети не будут уметь работать на земле. «Огород имеет каждая сельская семья. Но сейчас в сельских поселениях есть тенденция не заниматься им. Это тоже большая тревога для села, для района, в целом», - констатировала Наталья Иванова.Пришкольный участок - это также удешевление питания учеников в школьной столовой за счет использования собранного урожая, а также занятость учащихся в летнее время, профилактика правонарушений.«Наш участок дополняет имидж школы», - подчеркнула директор, рассказав об успешном участии в конкурсах, в т. ч. российского уровня. «Неоднократно представляли опыт работы своего участка во Франции и Германии», - напомнила Наталья Иванова.Среди постоянных проблем пришкольных участков – запчасти для техники, ГСМ. Затраты на данные статьи расходов не закладываются в план финансово-хозяйственной деятельности школы. «Такое продолжается годами и все становится очень сложно», - подчеркнула выступающая.В ходе заседания «круглого стола», участники говорили об одних и тех же острых моментах. Многие касались именно материальной стороны. Поднимали вопросы необходимости покупки техники, чтобы поменьше работать лопатами и вилами, современных теплиц, внедрения систем капельного орошения, поддержки педагогов, которые заняты на пришкольных участках и многие другие.Пришкольные участки имеют и школы, расположенные в Улан-Удэ. Например, санаторная школа-интернат №28. Ее директор Цырен Базаров рассказал, что история участка началась в 2016 г. в рамках проекта «Полезные навыки для будущей жизни»«На первом этапе разработали проект на школьный сад. Подготовили участок, оградили, обработали почву, посадили 133 куста черной смородины, землянику садовую, провели первый посев семян абрикоса сибирского, груши уссурийской, начали учебно-опытные работы по выращиванию редиса, огурцов и картофеля. Смонтировали систему полива. Провели закладку коллекции лекарственных трав и многолетних цветочных культур», - выступил директор школы-интерната.Позднее были проведены дополнительные работы – посадили арбузы, горох, кусты жимолости, построили беседку для занятий. Инициативу поддержал депутат Хурала Анатолий Кушнарев, доктор сельскохозяйственных наук. «На встрече Анатолий Григорьевич дал очень хорошие советы. И сейчас мы поддерживаем контакты», - сказал Цырен Базаров, поблагодарив депутата.Учебное заведение всегда готово поделиться опытом. Сейчас есть даже подсолнечник и кукуруза. Проводятся экскурсии для родителей. В планах расширить посевы, организовать зимний сад, зимнюю теплицу.Развитие пришкольных участков взволновало всех на «круглом столе».«При каждой школе должен быть школьный сад, школьный огород, школьная теплица. В животноводческих районах – можно сделать скотные дворы, но не при школе, что запрещено, а на заимке. Животноводство мы тоже не должны забывать», - высказал свое мнение один из участников.Он призвал финансово поддержать педагогов (чаще всего это учителя биологии), которые несут на себе основную нагрузку по пришкольным участкам, и заверил, что ученые Бурятии готовы дать все нужные рекомендации по выращиванию разных культур.«Если хотим решить проблему кадров для АПК, то надо начать со школ», - призвали представителей правительства Бурятии, которые участвовали в заседании.Анатолий Кушнарев, председатель комитета Хурала по экономической политике, согласился с необходимостью механизации труда на участках.«Почему школьники должны сегодня с лопатой бегать? Давайте купим мотоблок для каждого пришкольного участка и комплект для капельного орошения теплиц. Вот она малая механизация, без этого не обойтись. И красивую форму ребятишкам купим, комбинезоны, пилотки, чтобы они с удовольствием работали. Деньги на это надо заложить», - обратился парламентарий. Есть у него и другие мысли.К слову, один из выпусков своей телепрограммы «Во саду ли, в огороде» Анатолий Кушнарев пообещал посвятить деятельности пришкольных участков.Придать пришкольным участкам второе дыхание можно. В качестве примера на «круглом столе» привели деятельность школьных лесничеств республики. Как только за эту тему взялись, они заработали ан славу.Участники «круглого стола» рассказали, что в соседнем Забайкальском крае, Алтайском крае, Кемеровской области и ряде других регионов страны работа пришкольных участков активно поддерживается региональными правительствами. Посланцев правительства Бурятии, которые были на заседании, призвали перенять данный опыт.Все выразили мнение, что пришкольные участки надо продолжать развивать.Депутат Хурала Бэликто Цыбиков, ректор БГСХА, высоко оценил прозвучавшие доклады и подчеркнул, что в них содержались конкретные предложения. «Мне очень понравилось предложение по использованию в селах заброшенных людьми участков. Ведь не у всех школ имеются хорошие пришкольные участки»,- сказал он. По мнению депутата в республике пришкольные участки надо развивать в рамках программы, которую следует быстрее разработать.Дмитрий Швецов, который вел заседание, напомнил собравшимся, что «круглый стол» организован по инициативе комитета Хурала по земельным вопросам.Он подчеркнул, что развитие трудовых объединений школьников обсуждалось и раньше.«Разрабатывается проект региональной программы развития агроэкологических объединений школьников, план мероприятий по развитию трудовых агроэкологических объединений. В силу определенных причин, в т. ч. ограниченного бюджетного финансирования, принятые решения до сих пор не выполнены», - критически заметил Дмитрий Швецов.Между тем, ранняя предпрофильная профориентация школьников на обучение по сельскохозяйственным специальностям очень важна для будущего обеспечения агропрома республики кадрами. «А это сегодня для агропромышленного комплекса – самая главная проблема. Поэтому мы вернулись к рассмотрению вопроса», - отметил депутат.По итогам заседания участники «круглого стола» дали ряд рекомендаций органам республиканской власти и учреждениям образования.