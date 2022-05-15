После ремонта школы в Усть-Баргузине появилась угроза жизни и здоровью детей

«Мы проверили ход ремонтных работ и в шоке от того, что увидели, - сообщил член народного совета поселка Михаил Романовский. - 5 марта в школе прошло выездное собрание властей района и поселка с участием подрядчика, где нами высказаны все претензии к качеству работ»

«Тогда жители поселка просто брали шлак, смешивали его с цементом и возводили стены, соответственно, за эти годы они разрушились и крошатся даже от прикосновения, - сообщил общественник. - Так вот строители не придумали ничего более умного, чем просто обшить стены ...гипсокартоном»



«Складывается ощущение, что они там вряд ли думают о безопасности детей, им лишь бы освоить деньги» - полагает он.

«За такими большими объектами, возводимыми на бюджетные средства, необходимо установить общественный контроль» - полагает она.

«Так, вместо того, чтобы положить новые балки, они соединили болтами старые конструкции, полностью исчерпавшие ресурс устойчивости, - сообщила она. - Болтовое соединение для данной ответственной конструкции является критичным. В соответствии с техническими заданием требовалась полная замена пола. Требуется экспертиза и полная проверка фактически выполненных работ. Иначе это приведет к трагедии для детей. Складывается впечатление, что фактический объем работ сильно расходится с заложенными на него средствами»

«Те вопросы, что задают граждане, в целом правильные, но они справедливы лишь в отношении спортивного зала школы, - полагает депутат. - Я тоже считаю, что вместо ремонта его надо бы снести до основания и построить новый, поскольку он вряд ли прослужит долго, учитывая, как его строили. СНИПами там и не пахнет»

«Уточненную смету передают на госэкспертизу, и делается новая бюджетная заявка, — сообщили в пресс-службе министерства. — В целом в республике из 80 крупных строительных объектов с бюджетным финансированием десять объектов скорректировано на сумму не выше 30% от первоначальной стоимости работ»

Участники народного совета поселка (общественной организации) обнаружили строительные недоделки, ставящие, по мнению общественников, под угрозу безопасность школьников.Среднюю общеобразовательную школу №26 в поселке Усть-Баргузин построили в 1965 году, и за это время она успела довольно сильно обветшать. Несколько лет назад на трехэтажном здании школы, построенной из силикатного кирпича, появилась большая трещина. Тогда приняли решение укрепить часть стены и в целом провести капитальный ремонт здания.В 2021 году был одобрен проект реконструкции школы с капитальным ремонтом: с заменой крыши, инженерных коммуникаций, полов и сантехники с обустройством новых туалетов. Как сообщил депутат районного Совета Баргузинского района Михаил Кочмарев, значительная доля ассигнований, выделенных на капремонт школы, пошла на обустройство многочисленных туалетных комнат на всех этажах здания. До этого школа была без благоустроенных туалетов.Всего на ремонт школы выделили 87 млн рублей со сроками окончания ремонта к началу учебного сезона 2022 - 2023.Между тем ремонт, начавшийся 1 апреля, вызвал немало вопросов у общественности.Как считают общественники, некоторые выявленные недочеты угрожают безопасности школьников.По словам Романовского, школьный спортзал, расположенный рядом со школой и по документам также подлежащий ремонту, построен еще в начале 70-х годов прошлого века. И, естественно, находится в удручающем техническом состоянии, поскольку стены возведены методом народной стройки.Такой материал рискует быстро прийти в негодность, поскольку в спортзале стены должны быть закрыты более крепким и ударопрочным материалом.Михаил Романовский полагает, что «спортивный зал вообще должны снести, поскольку ни капитальный, ни тем более косметический ремонт ни к чему хорошему не приведет, это бесполезно».Также его удивляет, что старые лаги на полу в школе не заменены на новые. Общественники говорят, что ремонтом занимаются мигранты из Средней Азии, а просьбы предоставить допуски к таким работам или документы об образовании остаются без ответа.С ним согласна и общественница Галина Арсеньева.По мнению Галины Арсеньевой, «обеспокоенность родительской общественности понятна, и власти должны жестко пресекать факты нецелевого расходования средств, завышения объемов смет, использования более дешевых и некачественных материалов, поскольку речь идет о безопасности детей».Евгения Дмитриева, инженер-строитель, рассказала, что во время капремонта крыши здания строители не заменили старые и гнилые балки. Она считает, что с целью экономии строители делают косметический ремонт, скрывая под ним отсутствие ремонта капитального.В свою очередь, депутат Баргузинского районного Совета Михаил Кочмарев полагает, что страхи общественности преувеличены и работы идут по графику.Депутат отметил, что контроль за качеством капремонта школы «осуществляют все уполномоченные ведомства и пока каких-либо серьезных нарушений не выявлено».В то же время Михаил Кочмарев отметил, нельзя исключить риск того, что строители будут вынуждены экономить в ущерб качеству. Поскольку «сметы составлялись в конце 2021 года, а сегодня стоимость отделочных, сантехнических и других материалов существенно выросла». Он полагает, что цену госконтракта на ремонт школы необходимо увеличить в ходе дополнительного соглашения, заключенного между заказчиком и подрядчиком.Как сообщили в министерстве строительства РБ, правительство РФ разрешило заказчикам бюджетных строек увеличивать стоимость работ из-за существенного удорожания строительных работ, но не более 30% от заявленной стоимости.В ведомстве полагают, что эти меры позволят компенсировать дополнительные расходы строителей, а реализация в регионе важных социальных проектов продолжится без сбоев.Будем надеяться, что школу отремонтируют в срок и, главное, без существенных потерь в виде использованных отделочных материалов и инженерных коммуникаций.По словам общественников, 11 мая в Усть-Баргузин приедет комиссия по проверке качества проводимых работ в школе №26.Дмитрий Родионов, «Номер один».