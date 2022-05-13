В Улан-Удэ отремонтировали девять межквартальных проездов

– В прошлом году мы планировали сделать 22 тысячи кв. м. ямочного ремонта, но сделали 24 тысячи. В этом году мы объем сохраняем и планируем увеличить его за счет ремонта внутриквартальных проездов. Мы ремонтируем улицы, ремонтируем дворы, а межквартальные проезды практически никогда не ремонтировались. Можно сказать, что мы в этом году впервые с советских времён зашли на ремонт внутриквартальных проездов. Для этого мы специально выделили бюджет, закупили новую технику, – сказал Игорь Шутенков.





Наращивать ежедневные объемы ямочного ремонта помогает новая техника. В частности, с помощью дополнительной машины Бецемы за сутки город ремонтирует в два раза больше – вместо 100 кв. м. уже 200 кв. м. На устранение ямы площадью 1 кв. м. уходит в среднем 5 минут. Основные работы выполняются днем, а на дорогах с большой интенсивностью движения работы выполняются ночью, чтобы не мешать движению машин.





Сегодня ямочный ремонт запланирован на следующих объектах: за ост. БСМП, проезд к скверу семейного отдыха, ул. Микояна, проезды к пос. Зеленый, дорога СНТ «Ранет».





Впервые с советских времен в Улан-Удэ приступили к ремонту межквартальных проездов. Мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков отметил, что задача города - сохранить и нарастить объем прошлого года по ямочному ремонту, включая межквартальные проезды.Всего в этом году ямочный ремонт пройдет на 305 улицах. В том числе на 147 внутриквартальных проездах. На работы выделено 30,7 млн рублей, из них 8,7 млн рублей только на ремонт проездов.В рамках ямочной кампании специалистами Комбината по благоустройству уже отремонтировано девять проездов: по ул. Мерецкова, 29, пр. 50-летия Октября, 44, ул. Антонова, 5, 20, ул. Туполева, 13-15, 16, 20, ул. Шумяцкого, 3 а, ул. Чкалова, 7.За прошлые сутки ямочный ремонт провели на шести объектах: ул. Королева (от ул. Туполева), ул. Краснодонская, ул. Ербанова, ул. Маяковского – ул. Комсомольская (пересечение), ул. Октябрьская, ул. Совхозная (мкрн. Зверосовхоз). Также специалисты Комбината по благоустройству заделали трещины на ул. Ботаническая. Здесь работы будут продолжены.В Комбинате по благоустройству сформирован штат из 16 человек по выполнению ямочного ремонта. Это пять бригад, задействовано 15 единиц техники и четыре единицы оборудования: две «Бецемы», один шовзаливщик, один каток. Ямочный ремонт в этом году выполняется двумя способами: струйно-инъекционным методом и горячим асфальтом.Фото: мэрия Улан-Удэ