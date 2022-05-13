Общество 13.05.2022 в 14:52

В Улан-Удэ отремонтировали девять межквартальных проездов

Их не ремонтировали еще с советских времен
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ отремонтировали девять межквартальных проездов
Впервые с советских времен в Улан-Удэ приступили к ремонту межквартальных проездов. Мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков отметил, что задача города - сохранить и нарастить объем прошлого года по ямочному ремонту, включая межквартальные проезды.

– В прошлом году мы планировали сделать 22 тысячи кв. м. ямочного ремонта, но сделали 24 тысячи. В этом году мы объем сохраняем и планируем увеличить его за счет ремонта внутриквартальных проездов. Мы ремонтируем улицы, ремонтируем дворы, а межквартальные проезды практически никогда не ремонтировались. Можно сказать, что мы в этом году впервые с советских времён зашли на ремонт внутриквартальных проездов. Для этого мы специально выделили бюджет, закупили новую технику, – сказал Игорь Шутенков.


Всего в этом году ямочный ремонт пройдет на 305 улицах. В том числе на 147 внутриквартальных проездах. На работы выделено 30,7 млн рублей, из них 8,7 млн рублей только на ремонт проездов.

В рамках ямочной кампании специалистами Комбината по благоустройству уже отремонтировано девять проездов: по ул. Мерецкова, 29, пр. 50-летия Октября, 44, ул. Антонова, 5, 20, ул. Туполева, 13-15, 16, 20, ул. Шумяцкого, 3 а, ул. Чкалова, 7.

Наращивать ежедневные объемы ямочного ремонта помогает новая техника. В частности, с помощью дополнительной машины Бецемы за сутки город ремонтирует в два раза больше – вместо 100 кв. м. уже 200 кв. м. На устранение ямы площадью 1 кв. м. уходит в среднем 5 минут. Основные работы выполняются днем, а на дорогах с большой интенсивностью движения работы выполняются ночью, чтобы не мешать движению машин.


За прошлые сутки ямочный ремонт провели на шести объектах: ул. Королева (от ул. Туполева), ул. Краснодонская, ул. Ербанова, ул. Маяковского – ул. Комсомольская (пересечение), ул. Октябрьская, ул. Совхозная (мкрн. Зверосовхоз). Также специалисты Комбината по благоустройству заделали трещины на ул. Ботаническая. Здесь работы будут продолжены.

Сегодня ямочный ремонт запланирован на следующих объектах: за ост. БСМП, проезд к скверу семейного отдыха, ул. Микояна, проезды к пос. Зеленый, дорога СНТ «Ранет».


В Комбинате по благоустройству сформирован штат из 16 человек по выполнению ямочного ремонта. Это пять бригад, задействовано 15 единиц техники и четыре единицы оборудования: две «Бецемы», один шовзаливщик, один каток. Ямочный ремонт в этом году выполняется двумя способами: струйно-инъекционным методом и горячим асфальтом.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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ямочный ремонт

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