В Забайкалье перед судом через 23 года предстанет насильник несовершеннолетней

Прокуратура Центрального района Читы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего гражданина Таджикистана. Он обвиняется в «изнасиловании заведомо несовершеннолетней, соединенном с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью», сообщили в прокуратуре Забайкальского края.Уголовное дело расследовано четвертым отделом по расследованию особо важных дел регионального Следственного управления СК России.По версии следствия, в апреле 1999 года мужчина в жилом вагончике на садовом участке одного из дачных кооперативов Читы, достоверно зная о несовершеннолетнем возрасте 17-летней жительницы краевого центра, совершил ее изнасилование.Непосредственно после совершения преступления злоумышленник был задержан, по уголовному делу проведены необходимые следственные и процессуальные действия, включая судебные экспертизы. На завершающей стадии расследования уголовного дела обвиняемый нарушил избранную следователем меру пресечения в виде подписки о невыезде и скрылся, после чего был объявлен в межгосударственный розыск, в котором находился более 20 лет.Несмотря на изменение паспортных данных, в январе 2022 года сотрудники правоохранительных органов установили личность злоумышленника, находящегося в Кемеровской области, после чего он был доставлен в Читу, где суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Читы. За совершение преступления иностранному гражданину грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.Фото: pixabay.com