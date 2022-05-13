В Бурятии жители Выдрино жалуются на мусорный апокалипсис

Фотографии, отправленные нашему изданию жителями села Выдрино, шокируют. Мусор накопился не только в специальных баках, но и разбросан по всей округе.- У нас в поселке постоянный ветер, круглый год. То с Байкала, то с гор. И мусор сразу разносится по всей округе. С января у нас вывозился мусор нормально, а потом начались проблемы. В «ЭкоАльянсе» говорят, то машина сломалась, то никто не выехал, то еще что-нибудь. А мусор копится и копится! «ЭкоАльянс» у нас был во вторник, по нескольким улицам проехались, несколько баков собрали и все уехали. Все баки полные так и стоят, - говорит жительница села Тамара Сидорова.Возле переполненных баков постоянно снуют бездомные псы – это еще одна головная боль Выдрино. Повадились угощаться пищевыми отходами и коровы.- Хозяева скота боятся, что животные могут съесть то, что корова не сможет переварить, а тогда не далеко и до массового падежа, - делятся сельчане.Дошло до того, что людям совестно выкидывать свой мусор, потому что понятно, что в скором времени он с помощью ветра разнесется повсюду.- Я не хочу, чтобы мой мусор валялся в поселке. Поэтому я его складирую на своем балконе. Конечно, неприятно – стоит, воняет. Другие люди, у кого есть сараи, гаражи, уносят туда, - говорит Тамара Сидорова.Звонки в «ЭкоАльянс» результата не дали. На днях Тамара Сидорова обратилась с жалобой в прокуратуру.