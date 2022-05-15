В Улан-Удэ самосвал нечаянно лишил света 20 домов

Накануне в Октябрьском районе Улан-Удэ 20 частных домов остались без электричества. Днем самосвал от ООО «Доринвест при проведении погрузочно-разгрузочных работ кузовом задел, а затем оборвал провода между двумя электроопорами. В итоге, электричество пропало сраpу в 20 домах частного сектора микрорайонов 117, 118, 119.

Вернуть горожанам свет удалось через 2,5 часа в 19:04 вечера. Всех потребителей «запитали» по нормальной схеме, перебоев нет.

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