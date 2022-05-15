В Бурятии отметят праздник, имеющий большое значения для всех буддистов в мире

В преддверии великого праздника для буддистов всего мира в дацанах пройдут молебны «Дончод Хурал» , что означает в переводе "Тысячи подношений". В этот день в разные годы произошло три величайших события: рождение (Джаянти) Будды в царской семье рода Шакьев (более 2800 тыс. лет назад), достижение им полного Просветления (Бодхи) в 35 лет, и уход в Нирвану (Паринирвану) на 81-м году жизни.

Как рассказали в Буддийской Сангхе, сейчас проходит священный по своей сути месяц/ Cогласно лунному буддийскому календарю 4-ый месяц в году называется «Буянтай сара» , поэтому молебен «Дончод Хурал» пройдет в три основных дня месяца - 15,16 и 17 мая.



В первый день, 15 мая, ламы читают священные сутры из Ганжура- слова Будды (основного труда Будды Шакьямуни) .



16 мая – основной день Хурала. Пройдут торжественные обряды, посвященные Будде Шакьямуни в течении всего дня - подношение Мандалы, восхваление, чтение сутр и текстов учения Будды, 1000 подношений.

17 мая – завершающий день. Ламы проведут хурал, посвященный хранителям своего дацана. У каждого дацана свои Хранители Сахюсаны.





«С особой тщательностью в дни праздника соблюдается запрет на любую деятельность, которая может причинить вред живым существам. Добродетели, совершенные в этот день, увеличиваются более чем миллионов раз. В этот день также можно совершать гороо – круговой обход вокруг священного места: дацана или ступы. Это считается одной из лучших практик очищения», - отметили в Буддийской Сангхе .

В течение всего месяца буддисты России, Тибета, Непала, Бутана, Ладакха в Индии, а также все, практикующие Буддизм, ставят перед собой задачу почтить жизнь Будды в особом порядке: активно проделывая различные практики и ритуалы, участвуя в медитационных ретритах, совершая паломничество в священные буддийские места, организуя учения лам, молитвенные собрания, подношения, раздачу милостыни и пищи нуждающимся и многое другое.

«В основной день нужно посвятить духовной практике и сделать упор на накоплении заслуг. Считается, что результат ваших деяний в этом месяце увеличиваются в сто тысяч раз, а 16 мая на 15 лунный день в миллионы раз. И это - не просто слова. Об этом упоминал сам Будда в сутрах: если верующие в эти особенные дни будут посещать святые места, где есть его изображения, молиться, совершать добрые поступки, то каждый из них накопит неизмеримое количество заслуг. Этот день в году считается самым сильным энергетическим днем для накопления добродетели», - поделились в Буддийской сангхе.

Как отмечают верующие, в течение дня 16 мая желательно воздерживаться чрезмерного употребления мяса (исключение - по состоянию здоровья и детям до 16 лет) и полностью исключить употребление спиртных напитков, табакокурения.фото: pixabay.com