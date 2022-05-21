В Бурятии многодетная мать 17 лет живет без паспорта

«Когда моя мать меняла паспорт, она нас с братом не вписала в него. Ей не сказали, что нужно вписывать детей. Когда пришло время мне получать паспорт, меня начали шпынять по кабинетам. Мама умерла еще в 2013 году, а отец еще раньше» - рассказывает перипетии дела жительница республики.

«Родственники моего первого мужа забрали ребенка к себе, а потом, в 2015 году, отдали его в интернат. Там мне сказали, что смогу забрать ребенка, когда сделаю документы. Я навещала сына, но так как паспорта нет, в журнал посещений никто меня не вписывал. Потом, когда был суд по лишению родительских прав, отсутствие записей в журнале посещений сыграло свою негативную роль» - вспоминает Олеся.

«У меня уже однажды отняли сына, я не хочу вновь потерять детей» - говорит женщина.

«Я всегда работала неофициально: барменом, на стройке. Трудовой книжки никогда не было. Сейчас проживаю в доме старшей сестры в Эрхирике, сестра помогает с детьми» - описывает свою жизнь женщина.

«Однажды я сломала ногу, в больнице наложили гипс. Положить на лечение не могли, отправили домой. Помогла знакомая, мне сделали операцию, поставили штыри, я с ними до сих пор хожу, ведь, чтобы их вытащить, нужен полис, а его нет. Вторая операция была по удалению аппендицита, делали в Железнодорожной больнице» - рассказывает Олеся.

«Нам одно время предлагали поехать за документами в Украину. В Новосибирске есть посольство Украины, там нужно было заказать справку о том, что не проживаю в Украине и у меня нет гражданства этой страны. Справку смогла получить, но чего это стоило. Дозвониться до посольства очень сложно, сотрудники разговаривают исключительно на украинском языке, говорят очень быстро. Я с трудом понимала, что нужно сделать…» - вспоминает наша героиня.

«В марте текущего года из администрации Заиграевского района в отделение по вопросам миграции ОМВД России по Заиграевскому району поступила информация о прибытии в район гражданки 1990 года рождения с двумя несовершеннолетними. Организован совместный с отделом опеки и попечительства администрации района повторный выезд к семье, в ходе которого установлено, что гражданка родилась в Украине, а в 1992 году прибыла вместе с матерью в Республику Бурятия. Ее мама, приобретая гражданство России, в заявление дочь как несовершеннолетнюю не включила. В результате чего она осталась без документов, удостоверяющих личность» - рассказывают в МВД Бурятии.

«Также стало известно, что младший ребенок не имеет свидетельства о рождении. В настоящее время при участии сотрудников отдела по вопросам миграции ОМВД России по Заиграевскому району и органов соцзащиты администрации района свидетельство на ребенка оформлено. Решается вопрос о регистрации детей на территории республики. Это необходимо для включения несовершеннолетних в заявление женщины о приеме в гражданство: чтобы они не остались без гражданства и паспортов гражданина России в будущем, как их мама в свое время. Работа по оформлению документов находится на контроле, оказывается всевозможное содействие, в ближайшее время все будет доведено до логического завершения» - заверяют в МВД.

Двухлетняя Олеся Ковалева переехала жить в Бурятию в 1992 году из Украины со своей семьей. При обмене паспорта СССР на российский мать не вписала дочь в новый документ, и женщина по сей день не может получить паспорт.«Номер один» стало известно о необычной истории – женщине без паспорта. За 32 года своей жизни Олеся нигде официально не работала, лечилась в больницах с помощью знакомых и ни разу не получала пособия на детей.Из официальных документов у Олеси было только свидетельство о рождении, но оно сгорело в пожаре. И после этого очень много времени ушло на то, чтобы восстановить документ.Наша героиня ни разу не получила никаких детских выплат на своих детей. У Олеси две дочери, одной - два года, другой – четыре месяца. Есть и старший сын, который находится в социально-реабилитационном центре, на него она лишена родительских прав.После рождения младших детей к Олесе несколько раз приходили сотрудники опеки с проверкой. Наша собеседница говорит, что ее убеждали отдать детей в социально-реабилитационный центр, что там им будет лучше, нежели дома.Отметим, свидетельство о рождении есть только на двухлетнюю дочь, его смогла оформить родная сестра Олеси. У четырехмесячной малышки такого документа нет.За свою жизнь женщина нигде официально не трудоустраивалась.Олеся никогда не была прикреплена к поликлинике, у нее нет медицинского полиса. Проблемы со здоровьем удавалось решить с помощью знакомых. Женщина без паспорта перенесла две операции: на руке и удаление аппендицита.Олеся уверяет, что все то время, что живет без паспорта, она пыталась его оформить, но дело почему-то затягивалось и не продвигалось.Справка вместе с пересылкой в Бурятию и переводом обошлась Олесе более 5 тыс. рублей. И подобных справок ей пришлось собрать достаточно много. Олеся утверждает, что после того, как она подготовила все документы, два месяца сотрудники миграционной службы не выходили с ней на связь.Но, похоже, история все-таки близится к счастливому финалу – получение паспорта гражданина РФ.Изучив все обстоятельства, сотрудники приняли решение об урегулировании правового статуса гражданки в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 года №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» как лица с неурегулированным правовым статусом, что в упрощенном порядке позволит ей стать гражданкой Российской Федерации и получить паспорт.В министерстве отмечают, что в этом году в Бурятии выявлен 31 гражданин без документов, удостоверяющих личность. Все они получили документы, удостоверяющие личность (паспорт гражданина Российской Федерации, разрешение на временное проживание или документ, удостоверяющий личность лица без гражданства).Лариса Ситник, «Номер один».