Общество 23.05.2022 в 15:41

Жители Бурятии рассказали о полтергейсте в "Абсолюте"

Кто-то ночами роняет коробки и разбрасывает продукты по всему магазину
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Текст: Нина Павлова
Жители Бурятии рассказали о полтергейсте в "Абсолюте"
В популярном бурятском паблике появилось любопытное обсуждение. Так, анонимный автор поста предложил пользователям поделиться мистическими историями, происходившими во всем известных супермаркетах "Абсолют". Автор рассказал и свою историю:

«Сегодня подруга сказала, что люди говорят, будто там сами собой иногда падают коробки на складах. Интересно, это правда?»

Среди тех, кто не поверил в рассказ автора, нашлись и те, кто с полтергейстом столкнулся "лицом к лицу".

«Была одна ситуация, когда мерчендайзером там работала, на складе 2 тени были, и как будто не ходили, а плыли (никого кроме меня там не было), 2 раза видела, в принципе из-за этого и уволилась»

- рассказала жительница Бурятии Екатерина
Еще одна история вызывает ужас и в нее становится трудно поверить. Но автор уверен, что все это видел сам и наяву.

«Я работал лет 10 назад в "Абсолюте" на Гагарина 73а, в охране, утром, придя на работу мы обнаружили разбросанные продукты. Посмотрев камеру, увидели момент всего этого. В 3 часа утра между стеллажей появилась тень мужчины по пояс. Он ходил вдоль рядов, а когда останавливался и начинал трястись, то со всех полок падали продукты. Причем с очень большой скоростью и силы. Сразу после того как мы увидели это, администрация взяла под контроль видео архив. Да там полтергейст и при чем очень сильный. Сколько раз видел как вызывали ламу, но ничего так и не помогло»

- написал экс-работник "Абсолюта" Андрей.
К слову, нашлись и те, кто уверен, что главная мистика в супермаркетах - это неопытность и халатность самих сотрудников.

«Очень мистическая история: ценники одни, а на кассе другую цену пробивают, как правило больше... не иначе полтергейст. А ещё барабашки покрывают плесенью прям свежайшие фрукты и сыры. Промывают просрочку, пускают её в салаты. А ещё приведения устраивают недовес в пакетах с крупами и увлажняют сахар»


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