В Курумканском районе Бурятии происходят мистические события

Природа в Курумкане обладает сверхъестественной силой, уверены жители района. Так, в самом центре села росли три сосны. С давних времен они считались священными. Люди, попытавшиеся осквернить эти развесистые деревья, были наказаны, сообщает паблик «Курумканский район» В Контакте.В селе на улице Школьной на древнем шаманском месте эвенков стояли старые сухие сосны. Ни в одном окрестном селе ни один человек не решался их срубить. Хотя такие попытки предпринимались не раз.В середине 1970-х годов бригада литовцев и белорусов, работавших на строительстве школы, согласилась свалить одно из деревьев, стоящее на проезжей части и мешающее движению. У первого же человека слетевшая с бензопилы цепь обмоталась вокруг рук, наподобие наручников. Когда через неделю пришла другая бригада, рабочему оторвало руку точно так же сорвавшейся цепью.На них молились. Это они испокон веков росли на земле эвенков. И вокруг них понастроили дома, дороги. Они, видите ли, потом стали мешать движению. Деревьям клали еду, монеты, хадаки подвязывали. В них эвенкийский дух жил, — уверен местный житель Булат.Еще с советских времен попытки местной администрации убрать сосну заканчивались одинаково: инструмент ломался или вовсе не включался. Интересно, что в других местах техника работала исправно. В итоге дерево признали священным и ста-ли ему поклоняться. Буряты уверены, что в нём живёт могущественный дух — покровитель всех местных деревьев.По дороге в школу приходилось проходить мимо сухой сосны. Мне всегда было страшно. Среди школьников было такое поверье: чтобы она тебе ничего не сделала, нужно откупиться монеткой. Когда денежек с собой не было, я шла в обход, — вспоминает молодая женщина Любовь.К настоящему времени этих сосен по улице Школьной уже нет. Две сосны упали сами, последнюю рискнули и срубили в 2013 году. Об одном из случаев до сих пор с ужасом вспоминают местные жители:- Примерно в 1995 году самая старшая из сосен, отжившая свой век, упала. Естественно, лежащую в центре села сосну нужно было вывозить за пределы села. Но никто из местных жителей не решался этого сделать, так как боялись гнева духа «трех сосен». Согласился за определенную плату вывезти сосну неместный тракторист, который ничего не знал о силе «трех сосен». Тракторист вывез сосну, но через несколько дней погиб, попав в аварию на том тракторе, на котором вывозил сосну.Интересно, что в комментариях к посту, старожилы подтверждают – такие деревья в селе, действительно, были.- Это не глупость, это реальный факт. Я помню большие 3 сосны, пушистые, которые шумели от ветра, мы все с детства знали, что они священные, На мой взгляд, они - были о́берегом старого Курумкана.- Не хорошо получилось, жаль тракториста, да и люди знали и ничего не сказали… - пишут в комментариях.Однако в Курумкане есть не только «живые» деревья, там происходят и другие мистические события. В том же паблике, вспоминают об еще одном загадочном явлении.«Случилось это невероятное событие в начале 1972 года. Однажды в морозное утро в доме одного из старожилов маленького села стали происходить поразительные вещи: падали табуретки, кто-то стучал в углах, катал по полу картофелины...Сегодня любой школьник скажет, что это называется полтергейстом или еще проще — барабашкой. В те годы таких слов не знали, да и не было принято говорить о каких-то явлениях, которым нет объяснения. Мужики в ярости матерились. И, в конце концов, самого рьяного матершинника неизвестный ударил кочергой по спине.В село начали стекаться ходоки из других окрестных деревень. Дело принимало широкую известность. Тут уж начальство было вынуждено отреагировать. В село приехали секретарь райкома, редактор районной газеты, председатель колхоза, директор средней школы, начальник милиции. Высокая комиссия чинно высидела целых три часа, выпила самовар чаю, но ничего не произошло! Как только гости уехали, все началось сначала. Со временем люди начали замечать, что этот некто своим поведением похож на хулигана-сорванца. Невзначай откроет кран горячего самовара, выпустит всю воду из рукомойника, подложит кнопку, а то запустит в кого-нибудь картофелиной…Жил в селе ветеран-большевик, член партии аж с 1926 года. Он числился несгибаемым атеистом, свято верил в партийные идеалы и до последнего момента обвинял своих односельчан в легкомыслии, попрекал больным воображением. Но все-таки однажды уговорили его посетить злополучный дом. И тут произошло такое, от чего ветерана чуть не хватил удар. В абсолютно пустой комнате на него посыпались изорванные в клочья материалы партийного съезда, обсыпав его с головы до ног. Следует отметить, что классическую литературу таинственный сорванец не трогал, равно как не портил добротные вещи, одежду хозяев. Постепенно все как-то начали свыкаться с хулиганистым барабашкой, перестали практически бояться и стали делать попытки вступить с ним в контакт. Обращались к нему уважительно, просили не баловаться, ставить вещи на место, не шуметь. Он и поутих… А в одно прекрасное утро исчез так же неожиданно, как и по явился», - сообщается в паблике.