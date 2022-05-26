Общество 26.05.2022 в 18:09

Дипломаты России и Монголии внесли вклад в монгольскую программу «Миллиард деревьев»

Саженцы на безвозмездной основе были переданы Республиканским агентством лесного хозяйства Бурятии
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Дипломаты России и Монголии внесли вклад в монгольскую программу «Миллиард деревьев»
Сотрудники посольства России в Монголии вместе с коллегами из Министерства иностранных дел Монголии в ознаменование 100-летия российско-монгольских дипломатических отношений высадили 100 саженцев березы, осины, черноплодной рябины, а также голубой ели в недавно созданном Парке дружбы «Новый Налайх», сообщает посольство РФ в Монголии.

Саженцы на безвозмездной основе были переданы Республиканским агентством лесного хозяйства Бурятии. Мероприятие стало очередным вкладом в поддержку национальной программы «Миллиард деревьев», инициированной президентом Монголии У.Хурэлсухом.

«Особую благодарность от имени Посла Российской Федерации в Монголии И.К.Азизова выражаем главе Бурятии Алексею Цыденову, Республиканскому агентству лесного хозяйстваБурятии, сотрудникам парка «Новый Налайх», а также руководству фитосанитарных, таможенных и пограничных служб России и Монголии за оперативное решение вопроса о доставке саженцев и за вклад в озеленение Монголии и улучшение экологической ситуации в стране», - говорится в пресс-релизе.

Фото: mongolia.mid.ru
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