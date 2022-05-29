Бурятский лучник полжизни провел в чужом теле

28-летний Согто – обычный миловидный парень. Живет в Забайкальском крае, помогает своей семье, работает на ферме, а также ухаживает за пожилыми бабушкой и дедушкой. Сегодня трудно представить, что раньше Согто был девочкой по имени Цырегма. Жизнь перевернулась, когда в 16 лет врачи диагностировали у него редкую врожденную особенность – интерсекс-вариацию. Говоря по-простому, выяснилось, что ребенок родился с телом, имеющим как женские, так и мужские признаки.О себе Согто рассказывает спокойно и открыто. Местами шутит, простыми словами описывает сложнейшие ситуации из прошлого. История его началась 28 лет назад. В сентябре 1993 года в семье Очировых в Забайкальском крае родился первый ребенок – здоровенькая девочка. Счастливые мама и папа, сходив в дацан, дали ей имя Цырегма. Девочка росла очень активной, увлекалась стрельбой из лука.- В один прекрасный день в школе учительница сказала нам, что всему классу нужно пройти медосмотр. Мы проходили по очереди всех врачей. Помню, когда дошло до гинеколога, врач насторожилась, что у меня в 13 лет еще нет месячных. Назначили УЗИ органов брюшной полости. И на обследовании врачи увидели, что у меня нет матки и яичников, вернее, вместо них какие-то маленькие образования. Они все время повторяли: «Есть какие-то миллиметры». Не совсем было понятно, что со мной. Далее мама увезла меня на обследование в Читу, там врачи разговаривали в основном с ней, а я стоял рядом и ничего не понимал, - вспоминает Согто в интервью с «Номер один».Оказалось, несмотря на то, что внешне половые органы у ребенка сформированы по-женски, внутри у Цырегмы вместо яичников обнаружили мужские семенники. Точный диагноз удалось поставить только в 16 лет. Ребенок оказался носителем интерсекс-вариации под названием «нечувствительность к андрогенам неполной формы, или тестикулярная феминизация». Это врожденные эндокринные нарушения полового развития, вызванные мутацией гена. Как известно, у обычной женщины набор хромосом 46 XX. У Цырегмы же выявили 46 XY, то есть мужской набор хромосом. Иными словами, генетически Цырегма была мужчиной.«Интерсекс» по-простому можно перевести как «между мужчиной и женщиной». Этим словом называют людей, чьи половые признаки не совпадают с привычными признаками мужского и женского пола. Сразу отметим, речь идет не об ориентации, а о вопросах строения тела человека. Случай Согто далеко не единственный. В мире насчитывается порядка 120 млн людей, имеющих около 40 разных интерсекс-вариаций: к ним относятся вариации и половых желез, и хромосом, и гениталий, и репродуктивных органов и т.д. Согласно данным «Интерсекса России», в мире рождается около 1,7% детей с такими особенностями. Интерсексуальные встречаются немногим реже, чем, например, люди с рыжими волосами. Как отмечают эксперты, ребенок-интерсекс может родиться в любой семье. Проблема лишь в том, что они остаются невидимы в нашем обществе.Даже в подростковом возрасте Цырегме одежду по привычке покупали все еще женскую. Но, как сегодня отмечает наш герой, он уже тогда ощущал себя именно мужчиной. В подростковом возрасте тело приобретало мужские черты – в отличие от ровесниц, руки у него огрубели, бедер не было, голос сломался и стал басистым. Поэтому платья терпеть не мог, считал, что на нем они смотрелись нелепо. И признается, что в период, когда ровесницы стали влюбляться в мальчиков, он, хоть и плохо это осознавал, уже засматривался на девочек.- Я никогда не ощущал себя девушкой. Мне только приходилось это делать. В нашем Забайкальском крае, как и в любой провинции, в обществе было все просто – есть мальчик, есть девочка, на этом все. И я против своей души, против чувств решал быть девушкой. Старался ею быть, чтобы меня принимали, - вспоминает Согто.Спустя пару лет Очировым выделили квоту и отправили на большое обследование в Москву. Поездок было много, как и прохождений разных процедур. Только во взрослом возрасте Согто осознал, что тогда он уже мог сделать выбор в пользу мужского пола и не мучиться. Но сыграло роль то, что информации от врачей было очень мало. Стоит учесть и давление общества – ведь в селе все знали его как девочку и якобы он должен соответствовать этому. Безусловно, как для любого 16-летнего подростка, это было слишком сложно.- Мы приехали в Детскую клиническую больницу в Москве. Оформились в отделение эндокринологии. Помню, мне врач сразу говорит: «Что выбираешь, кем быть - мальчиком или девочкой?». От этого выбора зависело, удалять мне мужские семенники или нет. Сказали маме, что в них может образоваться опухоль. Я подумал, если рос девочкой, значит, ею и останусь. Не совсем понимал, могу ли сделать другой выбор. Просто хотелось домой, ведь в клинике мы тогда пробыли три месяца, - рассказывает Согто.Согто провели операцию, а затем назначили гормональную терапию, чтобы внешне он не отличался от ровесниц. Таблетки он пропил почти пять лет.- Физическое состояние особо не менялось, разве что груди росли, правда только правая. И она очень сильно болела, как я помню. Прическа, женская одежда плюс гормоны – внешне меня можно было к девушкам отнести. Когда исполнилось 18 лет, сказали, что взрослым я буду наблюдаться в Чите. Еще наказали проводить бужирование. Но я этого не делал. Просто врал, что якобы делал. Помню, врачи даже предлагали завести мне парня, а я говорю: «на фиг мне он!». Даже в мыслях этого не было, - вспоминает Согто.Школьные годы прошли, у Согто (в то время Цырегмы) хорошо получалось стрелять из лука, поэтому решил поступить в школу олимпийского резерва на тренера-преподавателя и профессионально заниматься стрельбой. Душевно Согто приходилось очень тяжело – появлялось все больше вопросов, а ответов на них не находилось. Да и кто бы ему подсказал, тогда даже Интернета в свободном доступе в селе не было.- Честно, думал, что я один такой во всем мире. И это очень тяжело, на душе все болело. Не понимал, кто я и что, для чего вообще родился в этом мире? Не понимал людей, общество. Друзей у меня близких не было. Всегда одиночка, можно сказать, все скрывал, - добавляет забайкалец.В какой-то момент у Согто накопилось много эмоций. Он понял, что больше не может жить как прежде.- Я устал, не мог смотреть на себя в зеркало, не нравилась моя внешность: длинные волосы, накрашенные глаза, ресницы – все это ужасно надоело. Решил поменяться кардинально, носил одежду унисекс, которая мне действительно идет, сделал короткую стрижку. Когда перестал стараться выглядеть как девушка, возникли другие сложности. Трудно стало ходить в официальную организацию - при предъявлении паспорта не верили, что на фото действительно я. Снаружи - парень, а в паспорте - имя «Цырегма» и женский пол. Всякими способами доказывал, что это я - показывал свою галерею фотографий в телефоне. Позднее понял - документы тоже хочу менять, - отметил он.Дальше он обо всем рассказал своей маме и признался ей, что решил все-таки исправить документы на мужские и сменить имя.- У нас семья верующая, поэтому по новому имени решили посоветоваться с верховным шаманом Баиром Цырендоржиевым в Улан-Удэ в «Тэнгэри». Он и сказал, что подойдет имя Согто. Очень быстро к нему привык, мне оно понравилось. Мама всегда меня поддерживала, именно она ездила со мной в Москву, все понимала. Она на моей стороне во всех начинаниях, как в спорте, так и по жизни. Не скажет ведь своему ребенку: «Уходи отсюда!». И про интерсекс-вариации все понимала, сказала, что примет любое решение. Главное, чтобы мне было хорошо. Да и вообще, у меня очень крутая мама. Папе, в отличие от мамы, было сложнее все принять - росла дочь, а вырос сын. Но и он тоже все понял и со временем стал называть меня именем Согто. Считаю, что мне с ними очень повезло, - рассказывает молодой человек.Про интерсекс-сообщество забайкалец случайно узнал в 24 года после института. Тогда он вернулся в родное село и помогал дяде с работой на ферме, уходом за животными. Как-то раз с ним связалась женщина из Казахстана, мама такого же интерсекс-ребенка. Она рассказала, что в России есть целые сообщества таких же людей, как и он сам.- Мы познакомились, потихоньку начали общаться в соцсетях. Для меня стало шоком, что, оказывается, я не один такой - нас много. Все с разными вариациями. Ездил на общую встречу в Москву, старался помогать, чем могу. Товарищи просили меня где-то дать интервью, кому-то поведать свою историю, и я рассказывал, как и сейчас. Потом с «Интерсексом России» снялся в фильме, и вся страна узнала о моей истории, - добавляет Согто.Сейчас Согто и выглядит, и чувствует себя обычным мужчиной. Мечтает о собственном доме, о встрече с хорошей девушкой и создании своей семьи.Фильм режиссера Елены Погребижской о жизни Согто и других интерсекс-людях в России набрал почти 900 тыс. просмотров за несколько недель. Людям с интерсекс-вариациями Согто желает: «Принимайте себя такими, какие вы есть. От этого не убежишь, не спрячешься. Просто живите счастливо!».Эржена Мансорунова, «Номер один».