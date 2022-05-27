В Бурятии усилят борьбу с омулевыми браконьерами

Состояние законности в рыбопромышленном комплексе ДФО сегодня обсудили на совещании под председательством заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Демешина.Как сообщили в прокуратуре, открывая заседание, Дмитрий Демешин подчеркнул, что особую актуальность вопросы функционирования рыбной отрасли приобрели в условиях введенных против России экономических санкций.Он отметил, что принимаемые всеми уполномоченными органами меры оказали определенное влияние на сокращение почти на 15% нарушений закона. Вместе с тем число правонарушений в отрасли остаётся значительным и исчисляется почти 3,5 тысячами за прошлый год и более чем 1,5 тысячами с начала этого года, в связи с чем потребовалось принятие свыше 2 тысяч мер прокурорского реагирования.Несмотря на наметившиеся положительные тенденции, по-прежнему допускается несоблюдение закона контрольно-надзорными органами при проведении проверок, оформлении их результатов, в ходе производства по делам об административных правонарушениях.Уже в этом году сотрудниками Северо-Восточного и Ангаро-Байкальского управлений Росрыболовства проведено 40 контрольных мероприятий, не соответствующих требованиям закона. Во избежание необоснованного давления на бизнес и недопущения при этом массового браконьерства необходима чётко выстроенная система контроля.Не решена проблема полноты возмещения ущерба и взыскания штрафов. Фактическое возмещение ущерба в целом по округу не превышает 20%.В этом году сотрудниками региональных правоохранительных органов уже выявлено 50 преступлений, связанных с незаконной добычей водных биоресурсов. Подавляющее большинство совершены в 4 регионах округа: Сахалинской области (12), Камчатском крае (8), Бурятии (10) и Приморском крае (11).Устанавливаются факты скупки и реализации биоресурсов, добытых преступным путем, хранения и транспортировки продукции без маркировки.Так, в Бурятии к уголовной ответственности привлекается организованная группа, участники которой скупали заведомо незаконно добытый омуль на 3,4 млн. рублей и реализовывали его на территории продуктовой базы. Всего возбуждено 74 уголовных дела по аналогичным фактам.«Вместе с тем, результативность работы правоохранительных органов по установлению коррупционных и организованных преступных проявлений несоразмерна объему теневого рынка и причиняемому ущербу. Дмитрий Демешин указал, что только объединение усилий всех заинтересованных органов и ведомств, целенаправленное и последовательное решение общих для всего Дальнего Востока, а также специфичных для каждого из регионов вопросов может дать полноценные результаты», - отмечают в прокуратуре.По итогам совещания Дмитрий Демешин поставил правоохранительным органам дальневосточных регионов задачу сосредоточить усилия на выявлении и пресечении организованных форм преступности, ликвидации каналов реализации незаконно добытых водных биоресурсов.Фото: прокуратура ДФО