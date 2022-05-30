Общество 30.05.2022 в 12:02

Глава Бурятии пригласил жителей Улан-Удэ на дискотеку

Она пройдет в центре Улан-Удэ в честь Дня рождения республики
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Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии пригласил жителей Улан-Удэ на дискотеку
30 мая в 19.00 на Площади Советов в честь Дня Рождения Бурятии начнется «настоящая дискотека». Зрителям концерта будут представлены номера лучших творческих коллективов республики, а во второй части программы выступят молодые и развивающиеся таланты.

- Земляки, будет настоящая дискотека на Площади Советов в честь Дня Рождения нашей республики. Концерт «Бурятия. Мы вместе» будет состоять из двух частей. Вторая часть под кодовым названием «Бурятия Залуу» - молодежная. Это хип-хоп, рок-группы, ди-джеи. Все воскресенье под окном репетируют, мешают, конечно, работать, но музыка мне понравилась. Приходите завтра потанцевать! – анонсировал концерт у себя в телеграмм канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

Концерт состоит из двух частей. Первая часть концерта, которая начнётся в 19:00, получила название «Бурятия. Мы вместе» и собрала в себе представителей народов, проживающих в нашей республике. Для зрителей выступят театр песни и танца «Байкал», ансамбль русской песни «Забава», казачий коллектив «Станица», и другие известные коллективы Бурятии.

Во второй части концерта «Бурятия. Залуу» (начало в 20:00) выступят молодые, развивающиеся творческие коллективы республики — театр танца «Угол зрения», ИГРО, Lutaar, Middle и многие другие.

- Во второй части концерта будут представлены наши районы в новом молодежном формате. Приходите в 19.00. Будет интересно! – отметил режиссер концерта Доржи Найданов.

Вход на площадку концерта свободный.

Фото: скриншот видео Алексея Цыденова

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