Глава Бурятии пригласил жителей Улан-Удэ на дискотеку

30 мая в 19.00 на Площади Советов в честь Дня Рождения Бурятии начнется «настоящая дискотека». Зрителям концерта будут представлены номера лучших творческих коллективов республики, а во второй части программы выступят молодые и развивающиеся таланты.- Земляки, будет настоящая дискотека на Площади Советов в честь Дня Рождения нашей республики. Концерт «Бурятия. Мы вместе» будет состоять из двух частей. Вторая часть под кодовым названием «Бурятия Залуу» - молодежная. Это хип-хоп, рок-группы, ди-джеи. Все воскресенье под окном репетируют, мешают, конечно, работать, но музыка мне понравилась. Приходите завтра потанцевать! – анонсировал концерт у себя в телеграмм канале глава Бурятии Алексей Цыденов.Концерт состоит из двух частей. Первая часть концерта, которая начнётся в 19:00, получила название «Бурятия. Мы вместе» и собрала в себе представителей народов, проживающих в нашей республике. Для зрителей выступят театр песни и танца «Байкал», ансамбль русской песни «Забава», казачий коллектив «Станица», и другие известные коллективы Бурятии.Во второй части концерта «Бурятия. Залуу» (начало в 20:00) выступят молодые, развивающиеся творческие коллективы республики — театр танца «Угол зрения», ИГРО, Lutaar, Middle и многие другие.- Во второй части концерта будут представлены наши районы в новом молодежном формате. Приходите в 19.00. Будет интересно! – отметил режиссер концерта Доржи Найданов.Вход на площадку концерта свободный.Фото: скриншот видео Алексея Цыденова