В Улан-Удэ студенты ВСГУТУ разработали грунтовый светофор

– Мы взяли курс на формирование будущего нашего предприятия. Подготовка кадров является важным и ответственным делом, к которому мы подошли основательно, – рассказал директор Горсвет» Алексей Тулонов.











Напомним, грунтовые светофоры представляет собой светодиодную подсветку, которая встраивается в тротуарную плитку перед «зеброй» и работает синхронно со светофором. Особенно хорошо подсветка видна в тёмное время суток. Если светящаяся полоса под ногами горит зеленым – можно переходить. Эти линии дублируют сигнал основного светофора.



«Наземные» светофоры на пешеходных переходах в столице Бурятии появились в 2020 году по инициативе Горсвета. Специалисты установили их во всех районах города. В том числе на ул. Банзарова, пр. 50-летия Октября, ул. Гагарина, ул. Лимонова, ул. Комарова, ул. Терешковой, ул. Бабушкина, ул. Шумяцкого.



Как пояснили в мэрии, лежачий светофор в первую очередь действует на пешехода психологически – когда под ногами красный свет, человек инстинктивно останавливается. Также считается, что такой светофор предназначен для смартфонозависимых, то есть для людей, которые даже на ходу все время смотрят в телефон и не обращают внимания на дорожные знаки.



Фото: мэрия Улан-Удэ

МБУ «Горсвет» совместно с Восточно-Сибирским государственным университетом технологий и управления начнут производство грунтовых светофоров в Бурятии. С таким предложением в конце 2021 года руководство предприятия обратилось на кафедру строительства ВСГУТУ.– Предложение сразу заинтересовало университет, ведь на нашей кафедре обучаются великолепные студенты, для которых эта задача оказалась весьма интересной и перспективной, – сообщила заведующая кафедрой информационных технологий и прикладной механики, доктор технических наук Любовь Бохоева.Сотрудники кафедры совместно со студентами выехали на объекты, где расположены грунтовые светильники, чтобы изучить продукт. Затем были смоделированы образцы из наиболее подходящего материала. Далее образец проверили на ударную стойкость, изучили предельно допустимую нагрузку.После четырёх месяцев работы студенты презентовали первый грунтовый светофор, произведённый в Бурятии.На презентации присутствовал председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев. Он отметил, что сотрудничество будет плодотворным, похвалил студентов за их труд и выразил благодарность преподавательскому составу за профессионализм и вклад в развитие республики.