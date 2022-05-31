Общество 31.05.2022 в 20:24

В Бурятии ищут способы снизить вред от сточных вод для Байкала

Состоянием озера озаботились в Народном Хурале
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Текст: Лариса Ситник
В Бурятии ищут способы снизить вред от сточных вод для Байкала
В республиканском парламенте состоялся «круглый стол», на котором обсудили воздействие сточных вод очистных сооружений на экологию Байкала. Как следует из докладов, очистные морально и физически устарели, и не очищают сточные воды до нормативных требований. 

«Байкал – наше достояние и наследие ЮНЕСКО, озеро имеющее собственный закон «Об охране озера Байкал», нормативно-правовые акты, охраняющие его. На сегодняшний день состояние Байкала ухудшается. Немалую толику в нанесении вреда Байкалу вносят сточные воды с очистных сооружений. Ежегодно в водные объекты Байкальской природной территории попадает 25 млн кубов сточных вод и большая часть уходит в озеро»

- обозначил проблему врио председателя комитета по экономической политике, природопользованию и экологии. 

В Бурятии очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения проводится в 18 населенных пунктах. Из них в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории расположено пять очистных сооружений – в Северобайкальске, Бабушкине, в поселках Выдрино, Кичера и Каменск. Во многих населенных пунктах очистные сооружения отсутствуют вовсе.

Состояние очистных сооружений сейчас неудовлетворительное. Решением проблемы станет строительство и модернизация очистных сооружений, их перевод на наилучшие доступные технологии, обеспечивающие удаление биогенных элементов (соединение азота и фосфора), вызывающие процессы эвтрофикации водоемов.

- Президент России согласовал строительство 21 очистного сооружения в Бурятии, два из них будут строиться по федеральной программе «Охрана озера Байкал», остальные 19 - по другим программам, - отметил Егор Олзоев.

На некоторых очистных работы уже ведутся. Так, в настоящее время заключен контракт между ООО «ИБТ» и «Улан-Удэстройзаказчик» на реконструкцию правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ. 

«Начинается второй этап реконструкции городских очистных. По первому этапу построено три объекта на 1.5 млрд рублей. Стоимость второго этапа реконструкции очистных в Улан-Удэ составит 13 млрд рублей»

- сообщил врио председателя комитета. 

Начались подвижки и на севере республики. Администрация Северобайкальска заключила контракт на разработку проектной документации на строительство очистных сооружений. 

В поселке Выдрино Кабанского района новые очистные появились в 2021 году за счет средств резервного фонда Правительства РФ.

Между тем, есть недавно построенные очистные, которые уже пришли в непригодность. К примеру, очистные в Бабушкине введены в строй в 2012 году. Сейчас требуется модернизация данного объекта, в части увеличения усреднителя, замены отстойника в связи с разрушением металла под воздействием агрессивной среды.  

- Здание очистных в Бабушкине промерзает, стоки там холодные, не очищаются. Работа также затрудняется в связи с перебоями электроэнергии, - отметили в Народном Хурале.

Также депутаты отметили, что фактически новые очистные, построенные в Выдрино, до сих пор не работают. На очистных проходят пуско-наладочные работы, запустить их обещают только к концу лета. 

«Необходимо построить хоть одно сооружение, которое будут соответствовать проектным нормам, а уже потом проектировать следующее. Следует поэтапно вести строительство очистных сооружений и начать с районов, которые загрязняют озеро сильнее всего»

- высказывались депутаты парламента республики.

Кроме того, необходимо своевременно очищать берега озера от мусора и гниющей спирогиры. 

По итогам «круглого стола» депутаты рекомендовали правительству Бурятии рассмотреть вопрос о формировании единого межрегионального комплексного проекта по развитию сети очистных сооружений на Байкальской природной территории, рассмотреть возможность проектирования и строительства новых очистных сооружений с учётом применения новой технологии – сброса очищенных стоков на пруды-испарители, рассмотреть вопрос о создании единого предприятия по эксплуатации малых и средних очистных сооружений в Республике Бурятия.

Минстрою Бурятии депутаты рекомендуют при проектировании очистных особое внимание уделить вопросам очистки сточных вод от биогенных элементов. Также рекомендации даны ряду других ведомств.

«Изменения на Байкале связаны с деятельностью человека и сейчас мы должны бороться за лучшие технологии в мире, чтобы сохранить наше озеро»

- подытожил Константин Олзоев.
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