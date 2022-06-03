Общество 03.06.2022 в 09:42

В Улан-Удэ на выпускных запретили кушать

Громкое «эхо» вспышки  сальмонеллеза в Новоселенгинске докатилось до столицы Бурятии
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Текст: Алексей Субботин
В Улан-Удэ на выпускных запретили кушать
В Улан-Удэ выпускные вечера в школах должны будут проходить без накрытия столов, чаепитий, посещения объектов общественного питания. Такова суть короткого приказа (имеется в распоряжении редакции «Номера один»»), который издала 26 мая председатель Комитета по образованию администрации столицы Бурятии Татьяна Митрофанова.

Вот так и не иначе. Не успели мы порадоваться тому, что в Бурятии с 1 июня полностью отменен масочный режим. Коронавирус сейчас не вызывает опасения и, казалось бы, можно вздохнуть свободно: играть свадьбы, отмечать юбилеи и проводить выпускные вечера в обычном порядке. Но это нам кажется. У чиновников образ мыслей всегда иной.

В приказе госпожи Митрофановой нет ни слова о мотивации ее запретов. Однако республика мала. Все знают, что в Новоселенгинске 25 мая в школе-интернате родителями и преподавателями для учеников 9-х и 11-х классов в связи с окончанием учебного года было организовано чаепитие. Продукты, в том числе заправленные салаты и другие закуски, приобрели в продуктовых магазинах, горячие блюда – приготовили в школьной столовой. После употребления продуктов в пищу большинство детей и взрослых почувствовали недомогание и в последующие дни стали обращаться за медицинской помощью.

Сейчас общее количество заболевших сальмонеллезом в результате отравления в Новоселенгинске достигло 45 человек, число контактных лиц, в том числе в домашних очагах, составляет 116 человек.

Печально, конечно. А чего удивляться - блюда готовились родителями, были нарушены условия хранения, технологии приготовления, правил личной гигиены. Кроме этого, блюда содержали компоненты, не рекомендуемые для питания организованных групп: субпродукты, многокомпонентные салаты с соусом и т.д., пояснял причины инцидента главный государственный санитарный врач республики Сергей Ханхареев.

В понедельник, 30 мая, глава Бурятии начал очередное планерное совещание с разбора ситуаций по происшествиям, включая Новоселенгинск. Алексей Цыденов поручил минобразования Бурятии и главам районов усилить контроль за всеми школами в период проведения выпускных. Алексей Цыденов отметил, что необходимо обеспечивать систему контроля постоянно.

Заметьте - «усилить контроль». О драконовском изъятии еды с праздничных столов речи нет. Да и поручения главы оглашены позже после приказа городского Комитета по образованию. Поэтому последнему винить некого. Видимо, приказ издавался в темпе «теряя тапочки».

Ну, хорошо.Казалось бы прислушаемся к главе республики в его просьбе о контроле. Только кто ж возьмется контролировать все выпускные? Все можно сделать гораздо проще: «нет салатов, нет поносов». Значит, запретить детям кушать во время выпускного бала. Даром, что длится он, как правило, до рассвета. Да, и первые взрослые брызги шампанского в эту ночь в традиции. «Обойдутся!», - как бы сказала выпускникам председатель городского Комитета по образованию. И ведь даже имеет право – школы в ее ведении.

Вот только забыла Татьяна Митрофанова об одном. За пределами школ ее власть заканчивается. Посещать родителям с детьми в выпускной вечер «объекты общественного питания» (кафе и рестораны - в переводе на русский) или не посещать, это уж им решать. Смешно, конечно, но права и свободы граждан все еще гарантируются у нас (пока) Конституциями России и Бурятии, а не наробразовскими дамами, как именовали ранее чиновниц от просвещения. Или мы что-то пропустили? Из новостей…

Увы, в ресторанах подороже выйдет. Но за свободу приходится платить.


Фото: «Номер один»
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