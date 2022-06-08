Общество 08.06.2022 в 06:00

В Бурятии стали меньше пить

Медики и чиновники заявили о снижении потребления алкоголя в республике
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии стали меньше пить
По данным министерства промышленности и торговли РБ, официальный объем реализации алкогольной продукции в Бурятии на душу населения за I квартал 2022 года снизился на 10% и составил 1,15 литра в пересчете на абсолютный алкоголь (с учетом пива). Позитивная динамика в снижении потребления алкоголя в регионе наблюдается не первый год. Еще один признак снижения спроса на алкоголь исходит непосредственно от медиков. Число алкоголезависимых граждан за последние годы снижается, утверждают они.

По данным ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер», болезненность алкогольной патологией в I квартале 2022 года составила 694,7 на 100 тыс. населения, что немного ниже показателя аналогичного периода прошлого года (снижение на 2,4%), сообщили в ведомстве.

Если в прошлом году в этот период в республике регистрировалось в качестве «алкоголезависимых» граждан 7019 человек, то за первые три месяца года их стало 6846 человек.

Ранее министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что потребление алкоголя в РФ за последние десять лет сократилось более чем на 40%, однако в 2021 году этот процесс приостановился.

Возможно, падение потребления алкоголя происходит лишь на бумаге - количество выпитого самогона, браги и других суррогатов не поддается учету. Да и официальная статистика говорит о росте потребления алкоголя в семи районах республики: выделяются Джидинский (рост на 17,8%), Прибайкальский (плюс 12,6%) и Заиграевский районы (плюс 12,7%).

Между тем опубликованные недавно в журнале Nature результаты исследований влияния алкоголя на людей дают нам возможность понять, почему употребление алкоголя увеличивает риск развития семи типов рака, включая рак молочной железы и кишечника.  Отмечается, что воздействие алкоголя приводит к необратимому генетическому повреждению. В исследовании также изучалось, что наиболее рискуют люди, слабо защищенные от токсического воздействия алкоголя через выработку ферментов альдегидегидрогеназа. Последние расщепляют спирт до ацетальдегида, а затем до ацетата, который наши клетки могут использовать в качестве источника энергии.

Однако, отмечается в исследовании, во всем мире миллионы людей, особенно выходцы из Азии, либо не имеют этих ферментов, либо имеют их «слабые» версии. Поэтому, когда они пьют, у них в крови быстро накапливается нерасщепленный ацетальдегид, вызывающий покраснение лица, а также приводящий к плохому самочувствию и более высокому риску онкологии. Так что жителям Бурятии необходимо быть более осторожными и максимально сократить потребление алкоголя, полагают медики.

Фото: «Номер один»
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