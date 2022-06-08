Общество 08.06.2022 в 17:48

Скончался Бямбажав Борхуу, создававший цирк Бурятии

Профессиональный артист цирка известен как постановщик цирковых номеров и режиссер шоу – программ
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Текст: Номер один
Скончался Бямбажав Борхуу, создававший цирк Бурятии
Министерство культуры Бурятии, Бурятская республиканская цирковая школа, Колледж искусств им. П.И. Чайковского и Государственный цирк Бурятии выразили глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной Бямбажав Борхуу. Он скончался 6 июня на 68-м году жизни, сообщили сегодня в минкульте республики.

Б. Борхуу стоял у истоков становления циркового искусства в Бурятии. В 1996 году, по приглашению Майдари  Жапхандаева и министерства культуры Бурятии в числе трех преподавателей из Монголии, он начал обучать основам циркового искусства будущих артистов цирка.

Б. Борхуу – профессиональный артист цирка, выпускник   Государственного училища циркового и эстрадного искусства им. М.Н.Румянцева,  работал в номерах вольтижная акробатика, акробатика на верблюдах, акробаты на подкидных досках.  Талантлив не только как артист, исполнитель, но и как педагог-постановщик цирковых номеров и режиссер шоу – программ.

Требовательный, высокопрофессиональный постановщик акробатических трюков, имеющий за плечами богатый артистический опыт, он становился примером для подражания. Поставленные им номера и цирковые программы всегда отличались оригинальным сюжетом, интересными режиссерскими находками и национальным колоритом. У него было свое «режиссерское видение». Каждый созданный им номер – это история, мини-спектакль, рассказанный при помощи средств цирковой выразительности. Номера вольтижной акробатики «Огонь», акробатический этюд «Охотник и птица», игра с хула-хупами «Бабочка», балансировка на свободной проволоке «Северный», оригинальный номер гимнастов на вертикальной сетке «Паук и муха» — вот далеко не весь перечень номеров, поставленных и срежиссированных этим незаурядным педагогом.

Он очень тонко чувствовал и с легкостью находил правильное и наиболее зрелищное трюковое и образное решение, художественное и музыкальное оформление, композицию номера, костюмы, расстановку эмоциональных акцентов. Для создания своих постановок Б.Борхуу тесно сотрудничал с композитором Б. Наранбаатар, художником по костюмам Н.А. Никитиной.

За 12 лет своей очень насыщенной творческой деятельности в Бурятии, Борхуу внес большой вклад не только в развитие циркового дела, но и в целом в развитие культуры и искусства Бурятии.Многие годы он являлся режиссером многих правительственных концертов. Именно Бямбажав Борхуу начал вводить в концертные программы в честь празднования национального праздника «Сагаалган», помимо традиционных бурятских коллективов, творческие коллективы нашей многонациональной республики - театр народной музыки и танца «Забава», ансамбль эвенкийской культуры «Гулувун», семейский народный хор «Истоки», казачий ансамбль «Раздолье» и многие другие.

«Выпускники и коллеги по цирковому цеху - продолжают реализовывать и развивать то, что когда-то вложил в них замечательный педагог, режиссер Бямбажав Борхуу, а, значит, он надолго останется в памяти и в творчестве артистов цирка Бурятии»,- говорится в некрологе.

Напомним, Бямбажав Борхуу – это отец известного в России победителя конкурса «Народный артист-3» на телеканале «Россия» Амархуу Борхуу. Благодаря композитору М.Дунаевскому был замечен в ходе отборочного тура в  Иркутске, а затем течение практически всего проекта удерживал лидерские позиции. Впоследствии работал в группе «Премьер-министр» и сольно.

Фото: minkultrb.ru
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