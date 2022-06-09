Поезд Северобайкальск – Анапа перестал быть отдельным

Пассажирские поезда Северобайкальск – Анапа и Тында – Анапа совмещаются. Они будут следовать объединенным составом, сообщили в пресс-службе ВСЖД.С 9 июня пассажирский поезд № 229/230 Северобайкальск – Анапа вместо отдельного маршрута будет следовать как группа вагонов в составе поезда № 235/236 Тында – Анапа по его расписанию.Прицепная группа Северобайкальск – Анапа будет состоять из трех купейных и пяти плацкартных вагонов.Подробную информацию можно получить в билетных кассах на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД».Фото: company.rzd.ru