Общество 09.06.2022 в 10:13

Поезд Северобайкальск – Анапа перестал быть отдельным

Прицепная группа войдет в состав поезда   Тында – Анапа
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Поезд Северобайкальск – Анапа перестал быть отдельным
Пассажирские поезда Северобайкальск – Анапа и Тында – Анапа совмещаются. Они будут следовать объединенным составом, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

С 9 июня пассажирский поезд № 229/230 Северобайкальск – Анапа вместо отдельного маршрута будет следовать как группа вагонов в составе поезда   № 235/236 Тында – Анапа по его расписанию.

Прицепная группа Северобайкальск – Анапа будет состоять из трех купейных и пяти плацкартных вагонов.

Подробную информацию можно получить в билетных кассах на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД».

Фото: company.rzd.ru
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желдороги поезда совмещение

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