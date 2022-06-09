Общество 09.06.2022 в 10:13
Поезд Северобайкальск – Анапа перестал быть отдельным
Прицепная группа войдет в состав поезда Тында – Анапа
Пассажирские поезда Северобайкальск – Анапа и Тында – Анапа совмещаются. Они будут следовать объединенным составом, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
С 9 июня пассажирский поезд № 229/230 Северобайкальск – Анапа вместо отдельного маршрута будет следовать как группа вагонов в составе поезда № 235/236 Тында – Анапа по его расписанию.
Прицепная группа Северобайкальск – Анапа будет состоять из трех купейных и пяти плацкартных вагонов.
Подробную информацию можно получить в билетных кассах на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД».
Фото: company.rzd.ru
С 9 июня пассажирский поезд № 229/230 Северобайкальск – Анапа вместо отдельного маршрута будет следовать как группа вагонов в составе поезда № 235/236 Тында – Анапа по его расписанию.
Прицепная группа Северобайкальск – Анапа будет состоять из трех купейных и пяти плацкартных вагонов.
Подробную информацию можно получить в билетных кассах на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД».
Фото: company.rzd.ru