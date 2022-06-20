Улан-удэнцы делятся байками о встрече с привидениями

В очередной раз в пабликах В Контакте жители республики обсуждают полтергейста. На этот раз речь идет об одном из домов в городе Улан-Удэ. По словам автора анонимного поста, призраки ему повстречались, когда он проживал в доме по улице Ключевской.«К посту о девушке, живущей по Ключевской 24. Что удивительно, я сам жил 2 года в доме напротив (Ключевская, 22) и в квартире тоже происходили жуткие вещи. То мыльницы были разбросаны в ванной, то тазы валялись то в ванной, то на полу. Кот постоянно смотрел куда-то то в одну точку, резко переводил свой взгляд, видя кого-то и ощущая чье-то присутствие, бывало даже его этот "кто-то" запугивал, кот прятался под батареи и смотрел выпученными глазами непонятно куда... Когда возвращался с работы домой, иконы висящие на стенах, были постоянно перевернуты лицевой стороной к стене. Потом когда ко мне в гости приехала мама, на утро она рассказала, что прошедшей ночью она проснулась и увидела как женщина с черными распущенными волосами стояла посреди зала лицом к иконе Пресвятой Богородицы. Лица ее мама не видела, и силуэт тут же растворился. От страха и ужаса мама даже слово произнести не смогла. Вскоре я съехал с этой квартиры», - пишет автор поста.В комментариях горожане посоветовали вызвать священника или ламу, чтобы освятить квартиру. Однако большинство высказали свое недоверие автору очередного поста об аномалиях в домах по улице Ключевской.- Хорош спайсы жрать и боярку пить. Переходи на здоровое питание.- Что там с вашими домами, что вы там курите все?- Может у вас где-то утечка газов или радиация, раз такая ересь мерещится в разных домах, - пишут в комментариях горожане.Фото: Pixabay.com