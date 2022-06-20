Общество 20.06.2022 в 12:09

Улан-удэнцы делятся байками о встрече с привидениями

Однако, судя по комментариям, верить в мистику мало кто готов
A- A+
Текст: Номер один
Улан-удэнцы делятся байками о встрече с привидениями
В очередной раз в пабликах В Контакте жители республики обсуждают полтергейста. На этот раз речь идет об одном из домов в городе Улан-Удэ. По словам автора анонимного поста, призраки ему повстречались, когда он проживал в доме по улице Ключевской. 

«К посту о девушке, живущей по Ключевской 24. Что удивительно, я сам жил 2 года в доме напротив (Ключевская, 22) и в квартире тоже происходили жуткие вещи. То мыльницы были разбросаны в ванной, то тазы валялись то в ванной, то на полу. Кот постоянно смотрел куда-то то в одну точку, резко переводил свой взгляд, видя кого-то и ощущая чье-то присутствие, бывало даже его этот "кто-то" запугивал, кот прятался под батареи и смотрел выпученными глазами непонятно куда... Когда возвращался с работы домой, иконы висящие на стенах, были постоянно перевернуты лицевой стороной к стене. Потом когда ко мне в гости приехала мама, на утро она рассказала, что прошедшей ночью она проснулась и увидела как женщина с черными распущенными волосами стояла посреди зала лицом к иконе Пресвятой Богородицы. Лица ее мама не видела, и силуэт тут же растворился. От страха и ужаса мама даже слово произнести не смогла. Вскоре я съехал с этой квартиры», - пишет автор поста. 

В комментариях горожане посоветовали вызвать священника или ламу, чтобы освятить квартиру. Однако большинство высказали свое недоверие автору очередного поста об аномалиях в домах по улице Ключевской. 

- Хорош спайсы жрать и боярку пить. Переходи на здоровое питание. 

- Что там с вашими домами, что вы там курите все? 

- Может у вас где-то утечка газов или радиация, раз такая ересь мерещится в разных домах, - пишут в комментариях горожане. 

Фото: Pixabay.com
Теги
Общество

Все новости

На Сурхарбаане в Бурятии можно будет скачать лекала для пошива национальной одежды
20.06.2022 в 12:24
Улан-удэнцы делятся байками о встрече с привидениями
20.06.2022 в 12:09
В Бурятии иностранцы пытались рассчитаться в магазине билетами «банка приколов»
20.06.2022 в 11:43
Житель Улан-Удэ не выжил после ДТП
20.06.2022 в 11:41
Почти 40% жителей Бурятии планируют потратить на отдых не более 5 тысяч рублей
20.06.2022 в 11:29
Глава Бурятии встретился с участниками первой Байкальской Ассамблеи музеев Дальнего Востока
20.06.2022 в 11:12
Бурдрам проведет в Улан-Удэ шествие между двумя площадями
20.06.2022 в 11:03
В Бурятии в запертой квартире нашли мертвую женщину
20.06.2022 в 10:56
В Улан-Удэ "заминировали" здание во время концерта группы "Любэ"
20.06.2022 в 10:47
В Бурятии начнет работу «горячая» линия по туруслугам и инфекциям за рубежом
20.06.2022 в 10:28
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 июня

Читайте также
На Сурхарбаане в Бурятии можно будет скачать лекала для пошива национальной одежды
Народный праздник сопроводят большой культурной программой
20.06.2022 в 12:24
Почти 40% жителей Бурятии планируют потратить на отдых не более 5 тысяч рублей
Подавляющее большинство будет отдыхать внутри республики
20.06.2022 в 11:29
Глава Бурятии встретился с участниками первой Байкальской Ассамблеи музеев Дальнего Востока
Были обсуждены роль и место музеев в формировании культурной и исторической среды, их развитие в регионе
20.06.2022 в 11:12
В Бурятии начнет работу «горячая» линия по туруслугам и инфекциям за рубежом
Специалисты Роспотребнадзора будут консультировать всех желающих о правах потребителей
20.06.2022 в 10:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru