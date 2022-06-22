Общество 22.06.2022 в 14:22

БГУ впервые принял студентов-туристов

В республику прибыла представительная команда из Якутии
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Текст: Нина Павлова
БГУ впервые принял студентов-туристов
Пресс-служба БГУ
Бурятский госуниверситет (БГУ) принял первую туристическую группу в рамках проекта студтуризм.рф. В республику прибыла представительная команда из 19 студентов и 2 молодых преподавателей из Якутии, которые учатся и работают в Северо-восточном федеральном университете.

Туристы проведут в Бурятии 3 дня - для них был разработан специальный тур, включающий в себя Иволгинский дацан, усадьбу старовера Петрова, этнокомплекс Замдаа. 



Проект студтуризм.рф, это большая всероссийская программа, в рамках которой студенты вузов России могут путешествовать практически по все стране. Программа была запущена в 2021 году, и сразу же стала очень популярной у молодежи. За первый год было разработано 170 культурно-познавательных туров в 21 вузе из 19 регионов России. Уникальность этих туров в том, что повествование о родном крае, истории, природе проходит в формате студент-студенту. Тем самым, обеспечивая укрепление социальных связей между молодежью и масштабируя это явление на всю страну.

Уже на второй год работы студтуризма, к программе подключился БГУ. Как объективно считают в университете, Республике Бурятия есть чем поделиться с россиянами.



«Была рекомендация нашего учредителя, минобрнауки России об организации программ студтуризма в Бурятии. Сразу же последовало оперативное решение ректора университета о том, что, несмотря на все объективные сложности в организации и длинное транспортное плечо, (необходимо - прим.) приглашать студентов России к нам в Бурятию»

- говорит Иван Логинов, проректор по молодежной политике БГУ.

У университета есть возможность оказания полного перечня услуг, в особенности для студентов. Это и проживание в общежитиях, и наличие автобусов, и своя кафедра, готовящая профессиональных гидов. Однако такая клиентоцентричность в области туризма, это необычная функция. Тем не менее, все вопросы удалось оперативно решить и подготовиться к туристическому сезону, поясняют в вузе.

Как подчеркивают в БГУ, инициативы вуза - это большой шаг в развитии не только туризма в Бурятии, но возможный импульс для развития науки и образования региона. Программы студенческого туризма, помимо культурно-познавательной функции, несут и другие важные смыслы. Например, это научно-популярный туризм, здесь будут развиваться стажировки на предприятиях, участие в научных мероприятиях, и др. Представьте, что к нам могут приезжать специально в поисках вдохновения для написания научных работ, на берегу Байкала, вдали от суеты и суматохи.



И, конечно, очень важно профориентационное направление. Приезжающие в Бурятию, будут ближе знакомиться с нашими перспективами и возможностями. Возможно, это послужит триггером для продолжения своего образования, либо карьеры здесь, в Бурятии. 
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